Ο Γερμανός θρύλος της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα στο σκι πριν από 12 χρόνια, δεν είναι πλέον καθηλωμένος στο κρεβάτι, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτονται από τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Ο 57χρονος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής φέρεται πλέον να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και να μετακινείται εντός των ιδιωτικών του χώρων.

Η πορεία της αποκατάστασής του εξελίσσεται αργά και κάτω από συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, με ελάχιστους ανθρώπους να έχουν γνώση της πραγματικής του κατάστασης. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Σουμάχερ μπορεί να μετακινείται με αμαξίδιο τόσο στην έπαυλή του, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων λιρών στη Μαγιόρκα όσο και στην κατοικία του στη Γκλαντ της Ελβετίας, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, η οποία αποτιμάται σε περίπου 50 εκατομμύρια λίρες.

Τη φροντίδα του έχει αναλάβει η σύζυγός του, Κορίνα, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 30 χρόνια, σε συνεργασία με ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών που βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή. Το κόστος της συνεχούς ιατρικής και νοσηλευτικής υποστήριξης φέρεται να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του Μίκαελ Σουμάχερ θεωρείται απόλυτη προτεραιότητα για την οικογένειά του. Από τη στιγμή που υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, όταν προσέκρουσε σε βράχια κατά τη διάρκεια σκι κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Μεριμπέλ στις γαλλικές Άλπεις, έχει παραμείνει πλήρως εκτός δημόσιας εικόνας.

Προσπάθειες πρώην μελών του προσωπικού του να πουλήσουν φωτογραφίες του σε κατάσταση έντονης αδυναμίας οδήγησαν, όπως έγινε γνωστό πέρυσι, σε καταδίκες. Παράλληλα, πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει ότι θα παρευρισκόταν στον γάμο της κόρης του, Τζίνα, το 2024 δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ.

Κατά καιρούς, έχουν κυκλοφορήσει φήμες σχετικά με την ακριβή κατάσταση της υγείας του. Μία από αυτές έκανε λόγο για σύνδρομο εγκλεισμού, μια σπάνια κατάσταση κατά την οποία οι ασθενείς έχουν πλήρη συνείδηση αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, παρά μόνο με ανοιγοκλείσιμο των ματιών. Ωστόσο, αρκετές πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα διαψεύδουν ακόμη και αυτό το ενδεχόμενο, χαρακτηρίζοντάς το ανακριβές.

«Η αίσθηση είναι ότι κατανοεί ορισμένα από όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανότατα όχι τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές, δίνοντας μια από τις ελάχιστες ενδείξεις για το επίπεδο επικοινωνίας και αντίληψης του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή.