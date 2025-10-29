Credits: Instagram/businessbulls.in - Πανοραμική άποψη του γηπέδου, φωτογραφία κατασκευασμένη με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Η Σαουδική Αραβία αποκάλυψε τα πρωτοποριακά της σχέδια για ένα νέο, υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο θα κατασκευαστεί σε ύψος περίπου 350 μέτρων από το έδαφος.

Το καινοτόμο πρότζεκτ, που βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού, υπολογίζεται να είναι έτοιμο για να υποδεχθεί τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2034, το οποίο θα διοργανώσει η Σαουδική Αραβία.

Advertisement

Advertisement

Το NEOM Stadium είναι σχεδιασμένο να τροφοδοτείται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα είναι χωρητικότητας 46.000 θέσεων και οι κατασκευαστές φιλοδοξούν να το παραδώσουν μέχρι το 2032.

Πρόκειται για ένα τεράστιο πρότζεκτ, το οποίο συνιστά πρόκληση για την Σαουδική Αραβία και εφόσον πάρει «σάρκα και οστά», τότε θα μιλάμε για ένα από τα πλέον εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του 21ου αιώνα.