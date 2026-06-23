Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα 6 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην καλοκαιρινή προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν.
Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα δώσει 6 φιλικά, τα οποία θα χωριστούν σε 2 φάσεις. Θα δώσει 2 στην πρώτη φάση της προετοιμασίας του και 4 στη δεύτερη.
Τα φιλικά που θα δώσουν οι ερυθρόλευκοι:
Ρακόφ Τσεστοχόβα – 8 Ιουλίου / 19:00
Λέουβεν – 11 Ιουλίου / 16:00
Φορτούνα Σιτάρντ – 17 Ιουλίου / 19:30
Άγιαξ – 18 Ιουλίου / 16:00
Αντβέρπ – 24 Ιουλίου / 20:00
Άλκμααρ – 25 Ιουλίου / 16:00
Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για το προπονητικό κέντρο CWO του Βλααρντίνγκεν της Ολλανδίας στις 3 Ιουλίου και θα παραμείνει εκεί έως τις 13 ή τις 14 Ιουλίου. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για 3 ημέρες και ακολούθως θα επιστρέψει στην Ολλανδία στις 16 Ιουλίου, όπου θα παραμείνει για ένα 10ήμερο.