Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα 6 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην καλοκαιρινή προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα δώσει 6 φιλικά, τα οποία θα χωριστούν σε 2 φάσεις. Θα δώσει 2 στην πρώτη φάση της προετοιμασίας του και 4 στη δεύτερη.

Advertisement

Advertisement

Τα φιλικά της ομάδας μας κατά την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας! / Our friendly games during our team’s summer pre-season!



*Τα φιλικά θα διεξαχθούν σε Ολλανδία και Βέλγιο.#OlympiacosFC pic.twitter.com/61nS7J1kHb — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 23, 2026

Τα φιλικά που θα δώσουν οι ερυθρόλευκοι:

Ρακόφ Τσεστοχόβα – 8 Ιουλίου / 19:00

Λέουβεν – 11 Ιουλίου / 16:00

Φορτούνα Σιτάρντ – 17 Ιουλίου / 19:30

Άγιαξ – 18 Ιουλίου / 16:00

Αντβέρπ – 24 Ιουλίου / 20:00

Άλκμααρ – 25 Ιουλίου / 16:00

Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για το προπονητικό κέντρο CWO του Βλααρντίνγκεν της Ολλανδίας στις 3 Ιουλίου και θα παραμείνει εκεί έως τις 13 ή τις 14 Ιουλίου. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για 3 ημέρες και ακολούθως θα επιστρέψει στην Ολλανδία στις 16 Ιουλίου, όπου θα παραμείνει για ένα 10ήμερο.