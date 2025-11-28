Δύο πολύ σημαντικές νίκες για την Ελλάδα πέτυχαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός σε Φλωρεντία και ΟΑΚΑ αντίστοιχα. Η «Ένωση» κέρδισε για πρώτη φορά επί ιταλικού εδάφους την Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική του Conference League, με γκολ του Γκατσίνοβιτς στο 34′ και κράτησε το προβάδισμα μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά επικράτησε στο ΟΑΚΑ της Στουρμ Γκρατς με 2-1 για την 5η αγωνιστική του Europa League, με σκόρερ τους Σφιντέρσκι και Καλάμπρια. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ απέσπασε ισοπαλία 1-1 κόντρα στην Μπραν από τη Νορβηγία.

Το παιχνίδι:

Δυνατά μπήκε στο παιχνίδι η ΑΕΚ, με τον Πήλιο να ανεβαίνει ψηλά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και να απειλεί δύο φορές, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από την εστία του Ντε Χέα (4′). Στο 16′, η πίεση ψηλά της ΑΕΚ οδήγησε σε κλέψιμο, με τον Γιόβιτς να μοιράζει αριστερά στον Πήλιο, ο οποίος με νέο σουτ απείλησε τον Ντε Χέα, με τον τερματοφύλακα της Φιορεντίνα να μπλοκάρει την μπάλα.

Στα επόμενα λεπτά η Φιορεντίνα πήρε μέτρα στο γήπεδο και σκόραρε με τον Γκούντμουντσον σε μια φάση διαρκείας, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά από το VAR για οφσάιντ. Η συνέχεια όμως ανήκε στον «δικέφαλο», με τους παίκτες της ΑΕΚ και πιο συγκεκριμένα τον Γκατσίνοβιτς, να ανοίγει το σκορ για την ομάδα του.

«Πάγωσε» το Αρτέμιο Φράνκι η ΑΕΚ

Το πολυπόθητο γκολ ήρθε στο 34′ για την ΑΕΚ, η οποία «πάγωσε» το Αρτέμιο Φράνκι, καθώς ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε μόνος στην μικρή περιοχή του Ντε Χέα και με μία επαφή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντε Χέα, κάνοντας το 0-1. Σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι έμοιαζαν να τα έχουν «χαμένα» και στο αμέσως επόμενο λεπτό, η ΑΕΚ βγήκε στην αντεπίθεση από αριστερά, με τον Πήλιο να βγάζει την σέντρα και τον Γιόβιτς να στέλνει την μπάλα άουτ, από πλεονεκτική θέση.

Ασφυκτική πίεση η Φιορεντίνα, δεύτερο γκολ που ακυρώνει το VAR

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πάολο Βανόλι είχε δώσει εντολή στους παίκτες του να πιέσουν ψηλά την ΑΕΚ και αυτό φάνηκε να αποδίδει. Η Φιορεντίνα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και την κατοχή της μπάλας, ενώ στο 56′, μετά από κόρνερ, η μπάλα κατέληξε στον Ρανιέρι, ο οποίος με ένα άγγιγμα την έστειλε στα δίχτυα του Στρακόσια. Ωστόσο, επρόκειτο για μια αρκετά οριακή φάση, με το VAR να ενημερώνει την διαιτητή για οφσάιντ και έτσι η Φιορεντίνα είδε να ακυρώνεται ακόμα ένα γκολ.

Στο 71′ ο δραστήριος Ζίνι βγήκε από δεξιά, κράτησε την μπάλα ωραία με το σώμα και την έδωσε στον Μαρίν, ο οποίος την μοίρασε στον Ρότα. Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ, βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή της Φιορεντίνα και με ένα δυνατό σουτ από πλάγια θέση, έστειλε την μπάλα άουτ.

Τεράστια ευκαιρία ο Ζίνι – Άτυχος ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνέχισε ωστόσο να «πολιορκεί» την εστία της Φιορεντίνα. Η «Ένωση» βγήκε στην αντεπίθεση, με την μπάλα να καταλήγει στον Ζίνι, ο οποίος με σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Ντε Χέα και λίγο έλειψε να σκοράρει (73′).

Λίγα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, με τον Γιόβιτς να βγαίνει ταχύτατα στην αντεπίθεση και προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Ντε Χέα, ο οποίος απομάκρυνε την τελευταία στιγμή σε κόρνερ (78′).

Στην συνέχεια, ο Ζίνι αποδείχθηκε ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης, καθώς σε ένα μαρκάρισμα που επιχείρησε να κάνει τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον ίδιο να πονάει αρκετά. Στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, η ΑΕΚ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της και να διαχειριστεί τον χρόνο μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα και τα κατάφερε, παίρνοντας ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της Φιορεντίνα.

Οι συνθέσεις:

Φιορεντίνα: (Πάολο Βανόλι) Ντε Χέα, Πόνγκρασιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (Βίτι), Φορτίνι (Φατζίνι), Μαντραγκόρα, Νικολούσιμ (Φατζόλι), Εντούρ (Κιν), Παρίσι (Κουαντιό), Γκούντμουντσον, Τζέκο

ΑΕΚ: (Μάρκο Νίκολιτς) Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς (Γκρούγιτς), Πινέδα, Περέιρα (Μάνταλος), Κοιτά (Ζίνι) (Πένραις), Μαρίν, Γιόβιτς

Μεγάλη νίκη με Σφιντέρσκι και Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός

Το παιχνίδι:

Στην πρώτη του καλή ευκαιρία στην αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με τον Σφιντέρσκι. Πιο συγκεκριμένα, ο Καλάμπρια με σέντρα από δεξιά βρήκε τον Ζαρουρί στην απέναντι πλευρά, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού να γεμίζει εκ νέου για τον Σφιντέρσκι, ο οποίος με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 της ομάδας του (18′).

Στο 30′, η Στουρμ Γκρατς ανέβηκε ψηλά στον γήπεδο, με τον Τζάτα να βρίσκεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά το σουτ που επιχείρησε κόντραρε σε σώματα και κατέληξε λίγο έξω από την εστία του Ντραγκόφσκι.

Απίθανη ισοφάριση η Στουρμ Γκρατς

Στο 34′ η Στουρμ Γκρατς πέτυχε ένα απίστευτο γκολ από μακριά. Το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Κιταισβίλι κουβάλησε για αρκετά μέτρα την μπάλα και με ένα ξερό σουτ από αρκετά μακριά, νίκησε τον Ντραγκόφσκι και έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο 49′ ο Παναθηναϊκός κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή της Στουρμ Γκρατς. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπακασέτας, ο οποίος βρήκε τον Σφιντέρσκι, με τον Πολωνό να πιάνει μια δυνατή κεφαλιά και τον Κρίστενσεν να βγάζει δύσκολα σε κόρνερ.

«Άνοιξε λογαριασμό» ο Καλάμπρια

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού «άνοιξε λογαριασμό» με την φανέλα των «πρασίνων», καθώς στο 74′ πέτυχε το πρώτο του γκολ με το «τριφύλλι». Πιο συγκεκριμένα, ο Καλάμπρια από πλαϊνή θέση, έφερε την μπάλα ωραία μπροστά του και με με ένα δυνατό σουτ με το εξωτερικό σκόραρε, κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην συνέχεια. Οι «πράσινοι» αμύνθηκαν σωστά, δεν πιέστηκαν ιδιαίτερα από την Στουρμ Γκρατς στα τελευταία λεπτά και έτσι η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πήρε μια νίκη που ενδεχομένως αποδειχθεί πολύτιμη για την συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (Κώτσιρας), Ίγκνασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μπακασέτας (Μλαντένοβιτς), Τσέριν, Τζούρισιτς, Τετέ (Τσιριβέγια), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (Πάντοβιτς)

Στουρμ Γκρατς: (Γιούργκεν Σάμουελ) Κρίστενσεν, Μίτσελ (Μάλιτς), Αγιου, Γκειροφερμ Κάριτς, Ρόζγκα (Χόρβατ), Στάνκοβιτς, Τσουκουανί, Κιτεισβίλι (Χόντι), Τζάτα (Γκρίγκιτς), Μαλόουν (Καγιόμπο)