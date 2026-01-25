Η «άγνωστη» ιστορία του Έντουιν Καρντόνα ήρθε ξανά στο προσκήνιο, καθώς τα μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας στέκονται και πάλι στον ποδοσφαιριστή της Ατλέτικο Νασιονάλ και στο γεγονός ότι έγινε πατέρας στην προεφηβική ηλικία.

Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση στην χώρα της Λατινικής Αμερικής και πρόκειται για μία είδηση που έχει αναπαραχθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κολομβιανοί δημοσιογράφοι υποστηρίζουν ότι ο 33χρονος Καρντόνα έχει μία κόρη 22 ετών, την Άνα Καρντόνα, καθώς και δύο ακόμη παιδιά με την ίδια γυναίκα, η οποία ήταν 14 ετών όταν γέννησε για πρώτη φορά.

Σε πρόσφατη φωτογραφία που ανέβασε η 22χρονη στο Instagram για τα γενέθλιά της, ο ποδοσφαιριστής της Νασιονάλ έγραψε στα σχόλια «σε αγαπώ κόρη μου». Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έχουν κυκλοφορήσει στην Κολομβία, ο Καρντόνα είναι πράγματι ο βιολογικός πατέρας της Άνα, η οποία γεννήθηκε όταν εκείνος ήταν 11 ετών και η μητέρα της Καρολίνα 14 ετών.

Η οικογένεια του διεθνή ποδοσφαιριστή με την Εθνική Κολομβίας δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα, θέλοντας να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες φωτογραφίες που δημοσιεύουν στα social media «μαρτυρούν» μία δεμένη οικογένεια, με τον Έντουιν και την Καρολίνα να έχουν αποκτήσει ακόμα δύο παιδιά, ηλικίας 14 και 11 ετών.

Η Άνα είναι αρκετά δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ διατηρεί παράλληλα blog μόδας και ομορφιάς. Έχει περισσότερους από 50.000 ακόλουθους, ενώ φαίνεται πως λατρεύει τα ταξίδια, εντός και εκτός Κολομβίας.

Η 22χρονη είχε γράψει κάποτε το εξής μήνυμα για την οικογένειά της: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που μου επέτρεψες να γιορτάσω έναν ακόμη χρόνο ζωής με ό,τι πιο πολύτιμο έχω: την οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ, γονείς, για όλες τις αξίες και τις αρχές που με διδάξατε και που με μεγαλώσατε με τον σωστό τρόπο για να γίνω η γυναίκα που είμαι σήμερα».