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Αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συνεργασία τους στην Ντόρτμουντ, ο Πέτερ Μπος αναφέρθηκε στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, με τον άλλοτε προπονητή της γερμανικής ομάδας να θυμάται ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Καλαματιανό αμυντικό που έλαβε χώρα το 2017.

Ο Σωκράτης κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το καλοκαίρι του 2024, όμως όπως φαίνεται εξακολουθεί να απασχολεί την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Αυτή τη φορά, το όνομά του επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από όσα αποκάλυψε ο πρώην προπονητής του στους Βεστφαλούς.

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Ο Ολλανδός τεχνικός είχε βρεθεί στον πάγκο της γερμανικής ομάδας και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, είχε συμβάλει στην απώλεια του ελέγχου στα αποδυτήρια.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από ένα παιχνίδι της Μπορούσια με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, το κλίμα εντός των αποδυτηρίων επιδεινώθηκε, με τον Σωκράτη να παίζει κάποιο ρόλο σε όσα συνέβησαν, σύμφωνα με τον Μπος.

Όπως ανέφερε ο άλλοτε προπονητής της Ντόρτμουντ, ο Παπασταθόπουλος είχε συναντηθεί με τον τότε τερματοφύλακα της ομάδας, Ρόμαν Μπούρκι, αλλά και έναν ακόμη συμπαίκτη τους, προκειμένου να συζητήσουν για την ήττα.

Κατά τον Ολλανδό, στη συγκεκριμένη συζήτηση ειπώθηκε ότι ο ίδιος ήταν «τρελός», γεγονός που, όπως ανέφερε, επηρέασε περαιτέρω την κατάσταση στα αποδυτήρια.

Κοιτάζοντας πλέον πίσω σε εκείνη την περίοδο, ο Πέτερ Μπος παραδέχθηκε πως θεωρεί ότι έκανε λάθος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση.

Ο πρώην προπονητής της Ντόρτμουντ υποστήριξε πως αντί να επιλέξει να συζητήσει με τους ποδοσφαιριστές για το περιστατικό, θα έπρεπε να είχε αντιδράσει πιο δυναμικά και να προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους από την ομάδα.