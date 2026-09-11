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Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο Έλληνας διεθνής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για εξετάσεις μετά την αναγκαστική αποχώρησή του από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βίγιαρεαλ.

Ο Καρέτσας προκάλεσε ανησυχία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο. Ακολούθως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να διερευνηθεί η αιτία της ζάλης.

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Οι αρχικές εκτιμήσεις έδειξαν πως η αδιαθεσία του συνδεόταν με αφυδάτωση, η οποία φαίνεται πως επηρέασε την κυκλοφορία του αίματος. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος και να αποκλειστεί οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο.

Την Πέμπτη (10/09), ο 19χρονος μεσοεπιθετικός πήρε τελικά εξιτήριο, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ και την οικογένειά του.

Η μητέρα του, Ειρήνη, μίλησε σε βελγικά Μέσα για την κατάσταση του γιου της και την πορεία της υγείας του: «Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση. Ο Κωνσταντίνος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο».

Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του Καρέτσα βρέθηκαν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, ενώ δίπλα του στάθηκαν και οι γονείς του, οι οποίοι ταξίδεψαν για να είναι μαζί του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο.