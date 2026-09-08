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Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, ο νεαρός διεθνής επιχείρησε ένα σπριντ, πήρε την μπάλα και στη συνέχεια την έβγαλε μόνος του εκτός αγωνιστικού χώρου, προτού πέσει στο χορτάρι κρατώντας τον μηρό του.

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Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Καρέτσας ένιωσε αδιαθεσία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για κάποιον τραυματισμό ή για κάτι διαφορετικό.

Dortmund c'est terriblement triste leur début de saison, tu avais le potentiel de créé un duo absolument iconique avec Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias



Résultat, Konstantelias se fait les ligaments croisés au bout de 2 match



Et maintenant c'est au tour de Karetsas… September 8, 2026

La reacción de la directiva del Borussia Dortmund con la marcha de Kostas Karetsas.



Una imagen dice más que mil palabras.



Si pierden para varios meses a sus DOS fichajes estrella del verano… sus opciones para esta 26/27 cambian MUCHO. pic.twitter.com/CV3wqvu5Wu — Andrés Weiss (@andresweiss_) September 8, 2026

Η εικόνα του νεαρού ποδοσφαιριστή να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο προκάλεσε «πάγωμα» στις εξέδρες, ενώ έντονη ήταν και η αντίδραση του προπονητή της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ο οποίος προσπαθούσε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Το περιστατικό ξύπνησε μάλιστα δυσάρεστες μνήμες, καθώς στο ίδιο γήπεδο είχε τραυματιστεί στο παρελθόν και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters