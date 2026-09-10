REUTERS - Στιγμιότυπο από το παιχνίδι Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ για το Champions League - Πτώση Κωνσταντίνου Καρέτσα στον αγωνιστικό χώρο

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Καρέτσας αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, αφού κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο λόγω κυκλοφορικού προβλήματος.

Ο προπονητής Νίκο Κόβατς εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την κατάσταση του παίκτη και απέκλεισε το ενδεχόμενο σύνδεσης του περιστατικού με αντίστοιχο πρόβλημα άλλου ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ δήλωσε ότι ο Καρέτσας βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ συνεχίζονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της ακριβούς αιτίας.

Η διοίκηση της γερμανικής ομάδας έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία του αθλητή, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος δεν θα συμμετάσχει στο προσεχές παιχνίδι του Σαββατοκύριακου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καθησυχαστικοί είναι οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ μετά από την αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο παιχνίδι Champions League ανάμεσα στην Μπορούσια και την Βιγιαρεάλ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, με τον προπονητή της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, να προχωρά άμεσα στην αντικατάστασή του.

Advertisement

Advertisement

Η εικόνα του Καρέτσα, ο οποίος κατά την πτώση του έπιανε το στήθος του, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας. Λίγο αργότερα, η Ντόρτμουντ έκανε λόγο για κυκλοφορικό πρόβλημα.

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση την Πέμπτη (10/9), καθώς έγινε γνωστό πως ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της Κ19 της Ντόρτμουντ αντιμετώπισε την ίδια χρονική περίοδο παρόμοιο πρόβλημα.

Ο Νίκο Κόβατς, πάντως, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση του Καρέτσα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Πάντερμπορν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

«Έχω ήδη μιλήσει μαζί του. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας στο εγγύς μέλλον», ανέφερε για τον Καρέτσα ο Κόβατς.

Αναφερόμενος στις δύο περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών, ο προπονητής της Ντόρτμουντ είπε: «Αυτό είναι ασυνήθιστο. Φυσικά, εξετάσαμε επίσης αν είχαν φάει το ίδιο πράγμα σε κάποιο σημείο, αλλά δεν βρήκαμε καμία σύνδεση».

Για την κατάσταση του νεαρού Έλληνα διεθνή τοποθετήθηκε και ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Καρέτσας βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεδομένων των συνθηκών, ενώ συνεχίζεται ο ιατρικός έλεγχος.

Advertisement

Ο Μπουκ σημείωσε πως ο Καρέτσας «τα πάει καλά, δεδομένων των περιστάσεων», προσθέτοντας ότι «γίνονται περαιτέρω εξετάσεις» προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η αιτία του προβλήματος.

Ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών υπογράμμισε παράλληλα πως προτεραιότητα αποτελεί η υγεία των ποδοσφαιριστών και επιβεβαίωσε ότι ο Καρέτσας δεν θα αγωνιστεί στο προσεχές παιχνίδι.

«Είναι σαφές ότι η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η υγεία του ατόμου και των παικτών. Δεν θα αγωνιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο», πρόσθεσε ο Μπουκ.

Advertisement