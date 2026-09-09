Πρόβλημα αφυδάτωσης φαίνεται πως προκάλεσε την αδιαθεσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο μετά το απρόοπτο που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.
Ο 18χρονος Έλληνας άσος υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, η αφυδάτωση επηρέασε την κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας τη δυσφορία που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 22ο λεπτό, όταν ο Καρέτσας κάθισε στο χορτάρι, με το κατάμεστο Signal Iduna Park να «παγώνει». Λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε με φορείο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Η Ντόρτμουντ είχε ενημερώσει αρχικά πως το πρόβλημα αφορούσε το κυκλοφορικό, επισημαίνοντας πάντως ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε καλή κατάσταση.
Ο Καρέτσας αναμένεται να υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά, δεν αποκλείεται να πάρει εξιτήριο, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις.
Το θέμα παρακολουθεί στενά και η Εθνική Ελλάδας, καθώς ακολουθούν σημαντικές αναμετρήσεις με τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία.