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Πρόβλημα αφυδάτωσης φαίνεται πως προκάλεσε την αδιαθεσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο μετά το απρόοπτο που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο 18χρονος Έλληνας άσος υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, η αφυδάτωση επηρέασε την κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας τη δυσφορία που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

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Konstantinos Karetsas had to leave the field due to circulatory problems. Kosta is doing well under the circumstances and is on his way to the hospital for further tests. 🙏 pic.twitter.com/WMYbxkdTEk — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 8, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 22ο λεπτό, όταν ο Καρέτσας κάθισε στο χορτάρι, με το κατάμεστο Signal Iduna Park να «παγώνει». Λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε με φορείο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η Ντόρτμουντ είχε ενημερώσει αρχικά πως το πρόβλημα αφορούσε το κυκλοφορικό, επισημαίνοντας πάντως ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε καλή κατάσταση.

🚨 Worrying scenes in Dortmund.



18-year-old Konstantinos Karetsas collapsed in the 27th minute during Dortmund's clash with Villarreal.



He was stretchered off the pitch and taken to hospital.



The club said it was due to "circulatory problems", but that he's "doing well" 🙏 pic.twitter.com/qTnyL9M9AX — DW Sports (@dw_sports) September 9, 2026

Ο Καρέτσας αναμένεται να υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά, δεν αποκλείεται να πάρει εξιτήριο, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις.

Το θέμα παρακολουθεί στενά και η Εθνική Ελλάδας, καθώς ακολουθούν σημαντικές αναμετρήσεις με τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία.