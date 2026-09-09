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Ο γερμανικός σύλλογος ανέφερε προβλήματα στο κυκλοφορικό του 18χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο για ιατρική περίθαλψη.

Ο αθλητής μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για διενέργεια αναλυτικών ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου να αποκλειστούν πιθανά σοβαρά αίτια για το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, η Ντόρτμουντ δεν έχει προχωρήσει σε νεότερη επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Έλληνα διεθνούς.

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Ανησυχία προκάλεσε η ξαφνική αδιαθεσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League. Ο γερμανικός σύλλογος έκανε λόγο για «προβλήματα στο κυκλοφορικό», χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη αναφορά να αποτελεί ιατρική διάγνωση.

Μέχρι στιγμής, η Ντόρτμουντ δεν έχει προχωρήσει σε νέα επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 18χρονου διεθνούς Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Καρέτσας πραγματοποίησε απέναντι στη Βιγιαρεάλ το ντεμπούτο του στη διοργάνωση του Champions League. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, λίγο μετά από μια πάσα και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επαφή με αντίπαλο, φάνηκε να μην αισθάνεται καλά και κάθισε στον αγωνιστικό χώρο.

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Άμεσα έσπευσαν κοντά του τα μέλη του ιατρικού επιτελείου. Αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο Έλληνας άσος αποχώρησε από το γήπεδο πάνω σε φορείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η γερμανική ομάδα ενημέρωσε ότι ο Καρέτσας παρουσίασε «προβλήματα στο κυκλοφορικό» και σημείωσε πως, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, η κατάστασή του ήταν καλή. Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για έναν πιο λεπτομερή ιατρικό έλεγχο.

Από την πλευρά του συλλόγου έγινε γνωστό ότι το περιστατικό εμφανίστηκε ξαφνικά και πως οι εξετάσεις πραγματοποιούνται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας σοβαρής αιτίας.

Τι μπορεί να προκαλέσει τέτοια συμπτώματα

Η διαταραχή στην κυκλοφορία του αίματος μπορεί να εκδηλωθεί με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Αδυναμία, ζάλη, αίσθημα ότι επίκειται λιποθυμία ή ακόμη και ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης είναι ορισμένα από τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν.

Στην περίπτωση ενός αθλητή, τέτοιου είδους ενοχλήσεις μπορεί να σχετίζονται και με πιο συνηθισμένους παράγοντες, όπως η αφυδάτωση και η μεγάλη σωματική καταπόνηση. Κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης, η εφίδρωση οδηγεί σε απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση και να προκαλέσει ζάλη ή την αίσθηση ότι επίκειται λιποθυμία.

Μία ακόμη πιθανότητα είναι η αγγειοπνευμονογαστρική, ή αντανακλαστική, συγκοπή. Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία μπορεί να υπάρξει απότομη πτώση τόσο της αρτηριακής πίεσης όσο και του καρδιακού ρυθμού. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ζάλη, εφίδρωση, ναυτία ή ακόμη και λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ το φαινόμενο εμφανίζεται συχνότερα σε νεότερα άτομα.

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Παροδική υπόταση είναι επίσης δυνατό να παρουσιαστεί μετά από έντονη άσκηση, καθώς το αίμα μπορεί να συγκεντρωθεί περισσότερο στα κάτω άκρα. Παράλληλα, συμπτώματα όπως η αδυναμία, το τρέμουλο και η ζάλη μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέονται με χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις πιθανότητες δεν μπορεί να αποδοθεί στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα χωρίς να είναι γνωστά τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Για ποιον λόγο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα λιποθυμικό επεισόδιο ή μια έντονη αδιαθεσία που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της άσκησης αντιμετωπίζεται από τους γιατρούς με ιδιαίτερη προσοχή. Ο λόγος είναι ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοια συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα καρδιαγγειακής φύσης.

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Για τον λόγο αυτό, ο ιατρικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, αιματολογικές εξετάσεις, έλεγχο των επιπέδων ηλεκτρολυτών και γλυκόζης, ηλεκτροκαρδιογράφημα και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, περαιτέρω εξετάσεις για την καρδιακή λειτουργία ή παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού.

Το γεγονός ότι ο Καρέτσας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει διαπιστωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένας τέτοιος έλεγχος πραγματοποιείται προληπτικά, προκειμένου να αποκλειστούν πιθανά αίτια πριν ένας αθλητής επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Παράλληλα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον 18χρονο διεθνή με κάποια συγκεκριμένη καρδιακή ή αγγειακή πάθηση. Τέλος, σχετικά με το ερώτημα εάν ο Καρέτσας έχασε τις αισθήσεις του, επειδή αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δημόσια ενημέρωση που να επιβεβαιώνει ότι υπέστη απώλεια αισθήσεων.

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