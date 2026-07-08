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Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής υποστηρίζει ότι η αθλητική απόδοση απαιτεί συνεχή φροντίδα του σώματος καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, πέρα από τις προπονήσεις.

Το πρόγραμμα του αθλητή περιλαμβάνει εξειδικευμένες ασκήσεις κινητικότητας, χρήση υποξικού θαλάμου, τακτική αποκατάσταση με παγωμένα μπάνια και σάουνα, καθώς και θεραπεία με κόκκινο φως.

Ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ποιοτικό ύπνο και στη διατροφή, πειραματιζόμενος συχνά με νέες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της φυσικής του κατάστασης.

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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν ξεχωρίζει μόνο για την εκτελεστική του δεινότητα μέσα στο γήπεδο, αλλά και για την πειθαρχία που ακολουθεί στην καθημερινότητά του. Ο Νορβηγός επιθετικός, που πρωταγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 οδηγώντας τη χώρα του στην πρώτη της συμμετοχή στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αποκάλυψε μέσα από το κανάλι του στο YouTube τις συνήθειες που, όπως λέει, τον βοηθούν να βρίσκεται σταθερά στο κορυφαίο επίπεδο.

Μετά τη νίκη της Νορβηγίας απέναντι στη Βραζιλία, όπου σημείωσε δύο γκολ, ο 25χρονος άσος δήλωσε: «Ίσως αυτή η στιγμή γράψει ιστορία στη Νορβηγία. Όλοι πρέπει απλώς να το απολαύσουν. Είναι μια απίστευτη ημέρα. Μία από τις πιο απίστευτες στην ιστορία της Νορβηγίας. Απολαύστε τη, ζήστε τη και χαρείτε τη στιγμή».

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Η πειθαρχία πάνω απ’ όλα

Γιος του πρώην ποδοσφαιριστή Alf-Inge Haaland και της πρωταθλήτριας επτάθλου Gry Marita Braut, ο Χάαλαντ αναγνωρίζει ότι η κληρονομικότητα τον βοήθησε, ωστόσο θεωρεί πως η καθημερινή συνέπεια είναι αυτή που κάνει πραγματικά τη διαφορά.

«Πρέπει να είσαι αθλητής 24 ώρες το 24ωρο, όχι μόνο τις δύο ώρες του αγώνα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την απόδοση στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και από όσα προηγούνται και ακολουθούν κάθε παιχνίδι.

«Το σώμα μας μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε. Πολλά είναι θέμα μυαλού. Νιώθω κουρασμένος, αλλά λέω στο σώμα μου ότι δεν είμαι. Είναι καθαρά ψυχολογικό», αναφέρει, συμπληρώνοντας πως «σημασία έχει πώς κοιμάσαι, πώς προετοιμάζεσαι για την επόμενη προπόνηση, για τον επόμενο αγώνα, πώς αναρρώνεις μετά από έναν αγώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο».

Προπόνηση με έμφαση στην κινητικότητα

Η καθημερινή του προπόνηση στη Manchester City περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις κινητικότητας και ευλυγισίας, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για τον τρόπο παιχνιδιού του.

«Έχω από τη φύση μου πολύ καλή ευλυγισία στους προσαγωγούς και στους γοφούς, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Πώς αλλιώς θα πετύχεις αυτά τα γκολ; Χρειαζόμαστε καλή κινητικότητα και ευλυγισία για να βάζουμε τέτοια εντυπωσιακά γκολ», εξηγεί.

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Παράλληλα, μέρος της προπόνησής του πραγματοποιείται σε υποξικό θάλαμο, όπου η μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου προσομοιώνει συνθήκες μεγάλου υψομέτρου, με στόχο –όπως αναφέρει– να ανακτά ταχύτερα τις δυνάμεις του ανάμεσα στα συνεχόμενα σπριντ.

Ο ίδιος, πάντως, επισημαίνει πως δεν υπάρχει μία μέθοδος που να ταιριάζει σε όλους.

«Πρέπει να βρεις τι λειτουργεί καλύτερα για εσένα, γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός. Το σημαντικό είναι να κινείς το σώμα σου και να παραμένεις δραστήριος», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ακόμη και 10-15 λεπτά καθημερινών διατάσεων ή ασκήσεων κινητικότητας μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά.

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Σύμφωνα με το businessinsider.com ο Χάαλαντ έχει επανειλημμένα μιλήσει για τη σημασία που δίνει στην αποκατάσταση, την κινητικότητα και την προσεκτική διαχείριση του σώματός του στην καθημερινότητα.

Η αποκατάσταση είναι κομμάτι της προπόνησης

Η φροντίδα του σώματος δεν σταματά όταν ολοκληρωθεί η προπόνηση. Στην εβδομαδιαία του ρουτίνα περιλαμβάνονται παγωμένα μπάνια και σάουνα τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα, πρακτικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στον επαγγελματικό αθλητισμό για τη μείωση του μυϊκού πόνου και της κόπωσης, αν και η επιστημονική έρευνα συνεχίζει να εξετάζει σε ποιες περιπτώσεις προσφέρουν ουσιαστικό όφελος.

Παράλληλα, χρησιμοποιεί θεραπεία με κόκκινο φως, καθώς, όπως έχει εξηγήσει, στο Μάντσεστερ η έκθεση στο φυσικό ηλιακό φως είναι περιορισμένη. Ωστόσο, οι επιστημονικές αποδείξεις για τα οφέλη της συγκεκριμένης θεραπείας παραμένουν περιορισμένες και απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες.

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Ύπνος και διατροφή

Ο Χάαλαντ έχει χαρακτηρίσει πολλές φορές τον ύπνο ως το σημαντικότερο στοιχείο για την αποκατάσταση και τη συνολική υγεία του, υποστηρίζοντας ότι ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου είναι αδιαπραγμάτευτο.

Σε βίντεο που έχει δημοσιεύσει στο YouTube, φαίνεται να ξεκινά την ημέρα του με καφέ στον οποίο προσθέτει ωμό γάλα και σιρόπι σφενδάμου. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το ωμό γάλα δεν συνιστάται από τις υγειονομικές αρχές, καθώς δεν έχει υποστεί παστερίωση και ενδέχεται να περιέχει επιβλαβείς μικροοργανισμούς.

Όπως έχει δηλώσει, του αρέσει να δοκιμάζει διαφορετικές διατροφικές πρακτικές, εφόσον μπορούν να βελτιώσουν έστω και λίγο την απόδοσή του.

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«Μου αρέσει να διαβάζω και να δοκιμάζω νέα πράγματα. Γιατί όχι; Για τη ζωή μου αλλά και για την καριέρα μου, γιατί να μην προσπαθήσω να βελτιστοποιήσω όσο μπορώ ακόμη και μικρές, απλές λεπτομέρειες;», αναφέρει.

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Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι προτιμά ένα απλό πρωινό, ενώ στις αγαπημένες του επιλογές βρίσκονται οι λιπαρές μπριζόλες.

«Η διατροφή είναι απλή. Λατρεύω το φαγητό και το έχω ξαναπεί: ζω για να τρώω, ό,τι κι αν συμβεί μέσα στη μέρα», καταλήγει.

Όπως αναφέρει και το Men’s Health UK, ο Νορβηγός επιθετικός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή διατροφή, τον ποιοτικό ύπνο και την αποκατάσταση, τα οποία θεωρεί εξίσου σημαντικά με την προπόνηση.

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