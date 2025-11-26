Ο γιος του Ματίας Λεσόρ είναι μια απόλαυση να τον βλέπει κανείς στο ΟΑΚΑ καθώς σε κάθε παιχνίδι δίνει το δικό του σόου.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού μπορεί να ταλαιπωρείται ακόμα από τον σοκαριστικό τραυματισμό του, ωστόσο είναι πάντα δίπλα στην ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, το τριφύλλι αντιμετώπιζε την πρώτην ομάδα του Γάλλου αθλητή, την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο μικρός Λεσόρ όταν βρήκε μπάλα, επιχείρησε να εξασκήσει τις γνώσεις του μαζί με την εξέδρα. Όσο οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δημιουργούσαν μια καυτή ατμόσφαιρα, προσπαθούσαν να βοηθήσει και τον Λεσόρ τζούνιορ να σκοράρει.

Ο γιος του σέντερ με καταγωγή από τη Μαρτινίκα, έκανε ντρίμπλες και μετά σούταρε προς την εξέδρα με τον κόσμο να δημιουργεί στεφάνια με τα χέρια του ώστε να πανηγυρίσει ο μικρός.