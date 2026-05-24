Ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ θα δώσει το παρών στο Telekom Center Athens, προκειμένου να στηρίξει την ομάδα του στην προσπάθειά της για το 12ο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Οι Μαδριλένοι θα αντιμετωπίσουν σήμερα το βράδυ (24/5, 21:00, Novasports Prime) τον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague και μολονότι ο 78χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος πριν από 10 ημέρες προκήρυξε πρόωρες εκλογές, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη της Ρεάλ, δεν είναι… φανατικός με το μπάσκετ, δεν θα μπορούσε να λείψει από ένα τόσο μεγάλο ραντεβού, ειδικά εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Ολυμπιακός και Ρεάλ συναντώνται για πέμπτη φορά σε τελικό EuroLeague, με τους Μαδριλένους να έχουν τη μερίδα του λέοντος με 3-1. Ο Πέρεθ και το 2023 στο Κάουνας δεν είχε βρεθεί στους ημιτελικούς, αλλά όταν πέρασε η Ρεάλ ταξίδεψς ως το Κάουνας και είδε την ομάδα του να επικρατεί με 79-78 του Ολυμπιακού με το buzzer beater του Σέρχιο Γιουλ.



