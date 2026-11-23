Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα χιουμοριστική στιγμή ανάμεσα σε δύο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πριν από το μεγάλο ντέρμπι της Premier League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ.

Ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον και ο σερ Κένι Νταλγκλίς πρωταγωνίστησαν σε ένα αυθόρμητο περιστατικό που δεν άργησε να γίνει viral στα social media, αποδεικνύοντας ότι η ιστορική αντιπαλότητα των δύο συλλόγων μπορεί να συνυπάρχει με τον αμοιβαίο σεβασμό και τη φιλία.

Advertisement

Advertisement

Ο 84χρονος θρυλικός πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε το «παρών» στις εξέδρες του Άνφιλντ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση. Κάποια στιγμή, το βλέμμα του έπεσε στον παλιό του αντίπαλο, τον 75χρονο θρύλο της Λίβερπουλ, Κένι Νταλγκλίς.

Τότε, ο Φέργκιουσον είχε μια απρόσμενη και χιουμοριστική κίνηση, καθώς προσέφερε στον Σκωτσέζο μια σοκολατένια λιχουδιά. Ωστόσο, η απάντηση του Νταλγκλίς ήταν ακόμη πιο απολαυστική, αφού αρνήθηκε ευγενικά την προσφορά, δείχνοντας στον πρώην τεχνικό της Γιουνάιτεντ ότι είχε ήδη τη δική του συσκευασία.

Η αντίδραση των δύο ανδρών προκάλεσε γέλια, με τον Νταλγκλίς να ακουμπά τη συσκευασία του πάνω σε εκείνη του Φέργκιουσον, προτού επιστρέψει στη θέση του.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στα social media, με τους φιλάθλους να απολαμβάνουν την αυθόρμητη αυτή συνάντηση δύο σπουδαίων προσωπικοτήτων. Μια μικρή, αλλά χαρακτηριστική στιγμή που υπενθύμισε πως ακόμη και στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες, ο σεβασμός και η εκτίμηση παραμένουν πάνω από όλα.