Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Τζολάκη στον αγώνα της Χαλ με την Μπράιτον απέσπασε τα εγκωμιαστικά σχόλια της Premier League.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας πραγματοποίησε εντυπωσιακές αποκρούσεις και διατήρησε ανέπαφη την εστία του στη νίκη της ομάδας του.

Με τις μέχρι τώρα επιδόσεις του, ο αθλητής έχει καταγράψει τις περισσότερες επεμβάσεις στο πρωτάθλημα και έχει κρατήσει το μηδέν σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Η εξαιρετική αγωνιστική παρουσία του Τζολάκη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων, όπως η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ, ενόψει πιθανών μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

Η διοίκηση της Χαλ δηλώνει διατεθειμένη να συζητήσει επίσημες προτάσεις για την παραχώρηση του παίκτη, ο οποίος θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της διοργάνωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Τζολάκη απέναντι στην Μπράιτον δεν πέρασε απαρατήρητη στην Αγγλία και η Premier League αποθέωσε τον Έλληνα τερματοφύλακα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διεθνής γκολκίπερ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικράτηση της Χαλ με 2-0, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές αποκρούσεις και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του, παρά την πίεση που άσκησε η ιδιαίτερα επικίνδυνη επίθεση των φιλοξενούμενων.

Advertisement

Advertisement

Η απόδοσή του ξεχώρισε τόσο πολύ, ώστε η Premier League δημιούργησε ειδικό βίντεο με τις κορυφαίες επεμβάσεις του από την αναμέτρηση, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στη σημαντική νίκη της ομάδας του.

«Eat, sleep, save, repeat», ήταν η χαρακτηριστική λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, αποτυπώνοντας με χιουμοριστικό τρόπο την εξαιρετική παρουσία του Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια.

Τζολάκης: «Φέρτε τον στην Άρσεναλ»

Ο 24χρονος τερματοφύλακας που υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Χαλ, ερχόμενος από τον Ολυμπιακό με μία μεταγραφή – ρεκόρ της τάξεως των 23,3 εκατομμυρίων ευρώ, έχει τραβήξει τα βλέμματα στην Αγγλία και ήδη αρκετές ομάδες φαίνεται πως τον παρακολουθούν.

Ο Τζολάκης έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες αποκρούσεις στην φετινή Premier League και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε τέσσερις αναμετρήσεις. Όλα αυτά δεν έχουν περάσει απαρατήρητα και μάλιστα, αρκετοί φίλοι της Άρσεναλ στα social media έχουν αρχίσει το «ψηστήρι» στην διοίκηση για να τον φέρει στο Λονδίνο, ιδιαίτερα μετά τον τραυματισμό του Ράγια στο παιχνίδι με τη Νιουκάστλ.

Εικόνες από το παιχνίδι της Χαλ με την Μπράιτον:

Η απήχηση που έχει αποκτήσει ο Τζολάκης στην Premier League αποτυπώνεται και στο ενδιαφέρον που υπάρχει για την περίπτωσή του. Η Λίβερπουλ παρακολουθεί τον 24χρονο εδώ και αρκετό καιρό και αποτελεί έναν από τους πιθανούς προορισμούς του, εφόσον φυσικά είναι διατεθειμένη να καταβάλει το απαιτούμενο ποσό. Άλλωστε, ο Άλισον αναμένεται να αποχωρήσει, ενώ ο Μαμαρντασβίλι δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στις προσδοκίες των ανθρώπων των «κόκκινων» στο Άνφιλντ.

Μάλιστα, η Χαλ φαίνεται διατεθειμένη να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην περίπτωση που υπάρξουν επίσημες προσφορές για την απόκτησή του. Αυτήν την στιγμή, ο Τζολάκης είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Premier League, έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του και εφόσον συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις ακριβότερες – αν όχι την ακριβότερη – μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.