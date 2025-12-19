Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι γνωστός ως ένας από τους πιο αθλητικούς παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που να έχει αποσπάσει περισσότερα επαίνους για τις σωματικές του ικανότητες και την αφοσίωσή του στην τέχνη του από τον 40χρονο αστέρα της Αλ Νασρ.

Ο «CR7» συνεχίζει να επιβεβαιώνει την εξαιρετική του φυσική κατάσταση, κάτι που φρόντισε να δείξει ποζάροντας μόνο με τα εσώρουχα της δικής του μάρκας, αναδεικνύοντας το καλογυμνασμένο του σώμα. Eνα κορμί που, ας μην κρυβόμαστε, θα ζήλευαν πολλοί νεότεροι ποδοσφαιριστές.

Advertisement

Advertisement

«Μετά τη σάουνα», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία αλλά και τα όσα έχει δηλώσει ο ίδιος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα από την ενεργό δράση. Πριν από μερικές εβδομάδες, η εταιρεία fitness tracker Whoop δημοσίευσε σωματικά δεδομένα του 40χρονου Πορτογάλου σταρ. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η φυσιολογική ηλικία του «CR7» είναι 12 χρόνια νεότερη από τη χρονολογική του ηλικία, και αυτή τη στιγμή είναι 28,7 έτη.

Για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, το Whoop αναλύει εννέα παραμέτρους «που σχετίζονται με τον ύπνο, την άσκηση και τη φυσική κατάσταση», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του . Ποιότητα και ποσότητα ύπνου, σωματική δραστηριότητα, ζώνες καρδιακού ρυθμού, σωματική μάζα… όλα λαμβάνονται υπόψη. Αυτό σίγουρα θα ευχαριστήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος επιδιώκει συνεχώς την άριστη φυσική του κατάσταση με έναν εξαιρετικά αυστηρό τρόπο ζωής.