Η ΑΕΚ επικράτησε 2-3 στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 12η αγωνιστική της Super League, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, με τον Σέρβο να κάνει χατ τρικ και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του. Στα αποδυτήρια, ήταν η ώρα του Μάρκο Νίκολιτς να «λάμψει», καθώς ο Σέρβος προπονητής ζήτησε μπόνους από τον Μάριο Ηλιόπουλο, με τους ποδοσφαιριστές της «Ένωσης» να ξεκαρδίζονται στα γέλια.

Πιο συγκεκριμένα, το κλίμα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ ήταν πανηγυρικό, καθώς ο «δικέφαλος» πέτυχε τεράστιο διπλό στην Λ. Αλεξάνδρας, ολοκληρώνοντας μία επιτυχημένη εβδομάδα με τρεις νίκες κόντρα σε Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό.

Στα αποδυτήρια της «Ένωσης» βρέθηκε ο Μ. Ηλιόπουλος, ο οποίος χαιρέτισε έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι άξιζαν την συγκεκριμένη νίκη και κάλεσε τους παίκτες της ΑΕΚ να αγωνίζονται με παρόμοιο τρόπο και στην Ευρώπη.

Πάντως, ο Μ. Νίκολιτς, ο προπονητής της ομάδας ήταν αυτός που «έκλεψε» τελικά την παράσταση, καθώς είπε αυτό που όλοι σκέφτονταν εκείνη την στιγμή αλλά κανείς δεν τολμούσε να εκστομίσει. «Μπόνους, μπόνους», τραγούδησε κάπως χαμηλόφωνα προς τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, ο οποίος τον πλησίασε και τον φίλησε στο κεφάλι, με τους ποδοσφαιριστές να ξεσπούν σε γέλια.

Στην συνέχεια, ο Μ. Ηλιόπουλος ανακοίνωσε μπόνους ύψους 200.000 ευρώ μετά από το σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ στην Λ. Αλεξάνδρας, με τους ποδοσφαιριστές να τον αποθεώνουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιόβιτς άνοιξε το σκορ στο 16′ και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εκτέλεση πέναλτι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και μείωσε με τον Τετέ σε 1-2 (71′), ισοφαρίζοντας στο 89′ με γκολ του Τζούρισιτς έξω από την περιοχή. Ωστόσο, ο Σέρβος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, καθώς ευστόχησε ξανά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από την άσπρη βούλα για το τελικό 2-3.