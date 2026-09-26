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Δύο περίοδοι με αυτοκίνητο ασφαλείας μηδένισαν τη διαφορά του Βρετανού οδηγού, μετατρέποντας τους τελευταίους γύρους σε μια έντονη μονομαχία για την επικράτηση.

Ο Ισάκ Χατζάρ συμπλήρωσε το βάθρο για τη Red Bull, ενώ ο Κίμι Αντονέλι πραγματοποίησε εντυπωσιακή αναρρίχηση από τη δέκατη έκτη θέση στην πέμπτη.

Η Mercedes ενίσχυσε περαιτέρω την κυριαρχία της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, έχοντας πλέον συγκεντρώσει έντεκα νίκες στους πρώτους δεκαπέντε αγώνες της σεζόν.

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Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής σε ένα συγκλονιστικό Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, σε έναν αγώνα που έμοιαζε αρχικά να βρίσκεται απόλυτα υπό τον έλεγχό του, αλλά μετατράπηκε σε θρίλερ στους τελευταίους γύρους.



Ο Βρετανός της Mercedes πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού στο Μπακού, μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, κατακτώντας την τρίτη νίκη του στη φετινή σεζόν. (Formula 1® – The Official F1® Website)



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Ο Ράσελ έφυγε μπροστά



Έχοντας εξασφαλίσει την pole position, ο Ράσελ πραγματοποίησε ιδανική εκκίνηση και κράτησε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή. Πίσω του, ο Σαρλ Λεκλέρ έχασε τη δεύτερη θέση από τον Όσκαρ Πιάστρι, ενώ οι Red Bull άρχισαν γρήγορα να ανεβαίνουν.



Ο Φερστάπεν και ο Ισάκ Χατζάρ πέρασαν τους αντιπάλους τους και βρέθηκαν πίσω από τον Πιάστρι, την ώρα που ο Ράσελ άνοιγε σταθερά τη διαφορά. Στον 12ο γύρο είχε ήδη περισσότερα από έξι δευτερόλεπτα προβάδισμα και όλα έδειχναν ότι βάδιζε προς μία σχετικά άνετη επικράτηση.



Δύο Safety Car άλλαξαν τα πάντα



Το Μπακού, όμως, σπάνια προσφέρει έναν προβλέψιμο αγώνα.



Το λάθος του Άλεξ Άλμπον έφερε το πρώτο Safety Car και εξαφάνισε το πλεονέκτημα που είχε δημιουργήσει ο Ράσελ. Ακολούθησε δεύτερη διακοπή του ρυθμού όταν ο Φράνκο Κολαπίντο μπλόκαρε τα φρένα και στο ατύχημα ενεπλάκησαν ο ομόσταβλός του στην Alpine Πιερ Γκασλί και ο Λάντο Νόρις. (Formula 1® – The Official F1® Website)



Οι δύο επανεκκινήσεις έφεραν ξανά όλους τους οδηγούς κοντά και ο αγώνας που έμοιαζε να έχει κριθεί μετατράπηκε σε πραγματικό θρίλερ.



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Ράσελ και Φερστάπεν μέχρι τη γραμμή



Στους τελευταίους γύρους ο Φερστάπεν εξαπέλυσε την επίθεσή του. Ο Ολλανδός βρέθηκε κολλημένος πίσω από τη Mercedes και πίεσε μέχρι το τελευταίο μέτρο.



Ο Ράσελ δεν λύγισε. Κράτησε τη γραμμή του, άντεξε στην πίεση και οι δύο μονομάχοι πέρασαν σχεδόν μαζί από την καρό σημαία.



Η διαφορά: μόλις 0,1 δευτερόλεπτο. (Formula 1® – The Official F1® Website)



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Ο Φερστάπεν περιορίστηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ ολοκλήρωσε μία εξαιρετική ημέρα για τη Red Bull ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.



Η μεγάλη επιστροφή του Αντονέλι



Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κίμι Αντονέλι. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος είχε ξεκινήσει μόλις 16ος μετά το λάθος του στις κατατακτήριες, αλλά εκμεταλλεύτηκε τις ανατροπές του αγώνα και ανέβηκε μέχρι την πέμπτη θέση.



Έτσι περιόρισε τη βαθμολογική ζημιά απέναντι στον Ράσελ. Η μεταξύ τους διαφορά στο πρωτάθλημα μειώθηκε από τους 81 στους 66 βαθμούς. (RacingNews365)



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Αντίθετα, πολύ κακή ημέρα είχε η McLaren. Ο Νόρις εγκατέλειψε, ενώ ο Πιάστρι, παρότι για μεγάλο διάστημα βρισκόταν στη μάχη του βάθρου, υποχώρησε τελικά στη 14η θέση και έμεινε εκτός βαθμών. (Formula 1® – The Official F1® Website)



Η Mercedes, με τη νίκη του Ράσελ και την πέμπτη θέση του Αντονέλι, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την κυριαρχία της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, έχοντας πλέον 11 νίκες στους πρώτους 15 αγώνες της σεζόν. (GPblog)



Η πρώτη πεντάδα στο GP Αζερμπαϊτζάν

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Τζορτζ Ράσελ – Mercedes Μαξ Φερστάπεν – Red Bull Ισάκ Χατζάρ – Red Bull Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari Κίμι Αντονέλι – Mercedes (The Race)



Η πρώτη πεντάδα στο πρωτάθλημα οδηγών Κίμι Αντονέλι – Mercedes – 302 βαθμοί Τζορτζ Ράσελ – Mercedes – 236 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον – Ferrari – 199 βαθμοί Λάντο Νόρις – McLaren – 186 βαθμοί Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari – 179 βαθμοί (RacingNews365)



Η πρώτη πεντάδα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών Mercedes – 538 βαθμοί Ferrari – 378 βαθμοί McLaren – 306 βαθμοί Red Bull – 263 βαθμοί Racing Bulls – 83 βαθμοί (RacingNews365)

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