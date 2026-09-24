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Η σύζυγος του οδηγού, Κορίνα Σουμάχερ, συμμετέχει στην παραγωγή προσφέροντας σπάνιες προσωπικές μαρτυρίες για τη σχέση τους και τη ζωή τους.

Η ίδια παραμένει η βασική φροντίστρια του Σουμάχερ μετά το ατύχημά του στο σκι το 2013, προστατεύοντας αυστηρά την ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Το ντοκιμαντέρ δεν παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του Γερμανού πρωταθλητή, εστιάζοντας κυρίως στην αθλητική του πορεία και την προσωπική τους διαδρομή.

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Σε νέο ντοκιμαντέρ, η σύζυγος του Μίκαελ Σουμάχερ, Κορίνα, δίνει μια σπάνια εικόνα για τη ζωή της μετά το φρικτό ατύχημα που είχε ο θρύλος της Formula 1 στο σκι.

Το διαρκείας 105 λεπτών «Schumacher ’94: The Birth of a Legend» τού Netflix καταγράφει τη σεζόν τού 1994, όταν ο Σουμάχερ κατέκτησε με την Benetton το πρώτο από τα επτά παγκόσμια πρωταθλήματά του.

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Παράλληλα, οι θεατές παίρνουν μια σπάνια γεύση από τη ζωή της Κορίνα, από τη σχέση της με τον Σουμάχερ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως τη δύσκολη προσωπική μάχη που έπρεπε να δώσει μετά το ατύχημά του στο σκι, στις 29 Δεκεμβρίου 2013.

Η Κορίνα παραμένει η βασική φροντίστρια του Σουμάχερ, και υποστηρίζεται από μία ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών που του παρέχουν φροντίδα όλο το εικοσιτετράωρο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ανάρρωσής του έχει προστατεύσει αυστηρά την ιδιωτικότητά του.

Η συμμετοχή της στο νέο ντοκιμαντέρ αποτελεί μία από τις ελάχιστες δημόσιες τοποθετήσεις της μετά το ατύχημα. Η τελευταία φορά που είχε μιλήσει ήταν στο ντοκιμαντέρ «Schumacher», του Netflix, το 2021.

Η Κορίνα Σουμάχερ μιλά για το τραγούδι τους, τη σχέση τους και τα γράμματα των φαν

Η Κορίνα θυμήθηκε τις πρώτες ημέρες της σχέσης τους και αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Rush Rush», της Πόλα Αμπντούλ, κατείχε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές τους. «Αυτό ήταν το τραγούδι μας τότε», λέει. «Όταν το ακούω σήμερα και είμαι στο αυτοκίνητο, κλαίω».

Μίλησε επίσης για την αρχή της σχέσης τους και την αντίδραση της μητέρας της, η οποία δεν την ενέκρινε, καθώς θεωρούσε ότι ο Σουμάχερ περνούσε τον χρόνο του στην πίστα των καρτ.

Η Κορίνα αναφέρθηκε ακόμη σε ένα περιστατικό με την αλληλογραφία που λάμβανε ο Σουμάχερ από φαν. Τα γράμματα ήταν πολλά και ανάμεσα στους αποστολείς ήταν και μία νεαρή θαυμάστρια που του έστελνε εσώρουχα.

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Το ντοκιμαντέρ δεν αναφέρεται στην τωρινή κατάσταση της υγείας του 57χρονου Γερμανού. Η Κορίνα, ωστόσο, εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη όταν θυμάται τα γεγονότα του 1994. «Η καρδιά μου χτυπάει γι’ αυτόν όταν κερδίζει. Και όταν χάνει. Η καρδιά μου είναι πάντα εκεί», λέει. «Όταν είσαι με κάποιον που ανυπομονείς να βλέπεις κάθε μέρα, είναι υπέροχο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail νωρίτερα φέτος, ο Σουμάχερ δεν είναι πλέον καθηλωμένος στο κρεβάτι. Πηγές που βρίσκονται κοντά του ανέφεραν ότι πλέον κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και μπορεί να μετακινείται με βοήθεια στις επαύλεις του στη Μαγιόρκα και στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Η ιδιωτικότητα του Σουμάχερ παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την οικογένειά του. Από τότε που υπέστη εγκεφαλική βλάβη μετά την πτώση του σε βράχια κοντά στο γαλλικό θέρετρο Μεριμπέλ, έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πέρυσι, πρώην μέλη του προσωπικού, που αποπειράθηκαν να πουλήσουν φωτογραφίες του σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, καταδικάστηκαν.

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