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Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes τερμάτισε δεύτερος αυξάνοντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από σημαντικές εγκαταλείψεις, συμπεριλαμβανομένου του Τζορτζ Ράσελ, επηρεάζοντας τη βαθμολογία των οδηγών και των κατασκευαστών.

Η πρώτη φετινή νίκη του Φερστάπεν ενίσχυσε τη δυναμική της Red Bull για το υπόλοιπο της σεζόν του 2026.

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Ο Μαξ Φερστάπεν απέδειξε στη Σεπάνγκ ότι ακόμη και όταν σε έναν αγώνα συμβαίνουν σχεδόν τα πάντα, εξακολουθεί να γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους τον δρόμο προς τη νίκη. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull κέρδισε το GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στη σεζόν του 2026, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από καταρρακτώδη βροχή, μεγάλη καθυστέρηση στην εκκίνηση, αλλεπάλληλες ανατροπές και εγκαταλείψεις.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στη Μαλαισία, παρότι διατήρησε την ονομασία Bahrain Grand Prix. Το GP μεταφέρθηκε στη Σεπάνγκ, με τη Formula 1 να επιστρέφει στην πίστα της Μαλαισίας για πρώτη φορά από το 2017.

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Ενάμιση ώρα αναμονή λόγω της βροχής

Η καταρρακτώδης βροχή έκανε εξαιρετικά δύσκολες τις συνθήκες και καθυστέρησε σημαντικά την εκκίνηση. Ο Φερστάπεν είχε εξασφαλίσει την pole position και κατάφερε να τη μετατρέψει σε νίκη, διαχειριζόμενος την πίεση και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο μεγάλος κερδισμένος σε επίπεδο πρωταθλήματος. Ο Ιταλός της Mercedes τερμάτισε δεύτερος, μόλις 2,307 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ εγκατέλειψε και έχασε πολύτιμους βαθμούς.

Από τον εφιάλτη στο βάθρο ο Χάμιλτον

Ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησε μεγάλη ανάκαμψη και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη Ferrari τερμάτισε τέταρτος, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα παρά την ποινή που τον είχε ρίξει από την τρίτη στην όγδοη θέση του grid.

Έκτος τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρι. Στις σημαντικές απώλειες του αγώνα περιλαμβάνονται οι Τζορτζ Ράσελ, Άλεξ Άλμπον και Βάλτερι Μπότας, οι οποίοι δεν έφτασαν στην καρό σημαία.

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Η πρώτη πεντάδα του αγώνα

1. Μαξ Φερστάπεν – Red Bull

2. Κίμι Αντονέλι – Mercedes

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3. Λιούις Χάμιλτον – Ferrari

4. Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari

5. Ίσακ Χατζάρ – Red Bull

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Ο Αντονέλι απομακρύνεται στην κορυφή

Η εγκατάλειψη του Ράσελ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο Αντονέλι αύξησε σημαντικά τη διαφορά του, ενώ ο Χάμιλτον πλησίασε τον Ράσελ. Η πρώτη νίκη του Φερστάπεν έδωσε νέα δυναμική στη Red Bull για τη συνέχεια.

Πρώτη πεντάδα πρωταθλήματος οδηγών

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1. Κίμι Αντονέλι – Mercedes: 320 βαθμοί

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2. Τζορτζ Ράσελ – Mercedes: 236 βαθμοί

3. Λιούις Χάμιλτον – Ferrari: 214 βαθμοί

4. Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari: 191 βαθμοί

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5. Λάντο Νόρις – McLaren: 188 βαθμοί

Μαξ Φερστάπεν – Red Bull: 188 βαθμοί, ισόβαθμος με τον Νόρις.

Mercedes κυρίαρχη στους κατασκευαστές

Παρά την εγκατάλειψη του Ράσελ, η Mercedes εξακολουθεί να έχει μεγάλο προβάδισμα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η Ferrari ακολουθεί, ενώ McLaren και Red Bull συνεχίζουν τη μεταξύ τους μάχη.

Πρώτη πεντάδα πρωταθλήματος κατασκευαστών

1. Mercedes – 556 βαθμοί

2. Ferrari – 405 βαθμοί

3. McLaren – 316 βαθμοί

4. Red Bull – 284 βαθμοί

5. Racing Bulls – 102 βαθμοί

Η Red Bull έφυγε από τη Μαλαισία με ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Η πρώτη φετινή νίκη του Φερστάπεν και η πέμπτη θέση του Χατζάρ δείχνουν ότι η ομάδα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.