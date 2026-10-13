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Η συμφωνία μεταξύ των διοργανωτών και της F1 για GP στην ήπειρο της Αφρικής, στη Ρουάντα, έχει κλείσει, ενώ η επίσημη ανακοίνωσή της αναμένεται ακόμη και εντός του μήνα.



Ο πρόεδρος της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για να εξασφαλίσει την ευκαιρία για τη χώρα του να ενταχθεί στην κορυφαία βαθμίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με πρωτοβουλία του Καγκάμε, η πρωτεύουσα της Ρουάντα, Κιγκάλι, φιλοξένησε τις Γενικές Συνελεύσεις και την Τελετή Απονομής Βραβείων της FIA το 2024.



Μετά από μήνες εικασιών, ο Καγκάμε χρησιμοποίησε την εκδήλωση για να ανακοινώσει ότι η χώρα του θα υποβάλει αίτηση για τη διοργάνωση ενός αγώνα της Formula 1.

Καθώς η Ρουάντα δεν διαθέτει προς το παρόν πίστα ικανή να φιλοξενήσει μια τέτοια εκδήλωση, η ανακοίνωση του Καγκάμε αντιμετωπίστηκε με κάποιο σκεπτικισμό από την κοινότητα της F1. Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια δεν σταμάτησε. Ο πρόεδρος παρευρέθηκε στο GP του Αζερμπαϊτζάν του 2025 και διατήρησε στενή επαφή τόσο με τον πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, όσο και με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της F1, Στέφανο Ντομενικάλι.

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Έχει πλέον αποφασιστεί ότι η Ρουάντα θα κατασκευάσει μια μόνιμη πίστα αγώνων, με βάση τα σχέδια που είχαν διαρρεύσει προηγουμένως. Το συγκρότημα θα κατασκευαστεί περίπου 40 χιλιόμετρα από το Κιγκάλι, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Bugesera, με βάση σχέδια της WurzDesign, εταιρίας που ανήκει στον πρώην οδηγό F1, Αλεξάντερ Βουρτς.

Η επιστροφή της F1 στην Αφρική αποτελεί μακροχρόνιο θέμα συζήτησης εντός της σειράς, η οποία αγωνίστηκε τελευταία φορά στην ήπειρο στο GP της Νότιας Αφρικής το 1993 στο Καϊαλάμι. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την επιστροφή της F1 στην Αφρική. Μεταξύ των οδηγών, ο επτά φορές πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον ήταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας.