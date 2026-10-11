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Η Mercedes διατηρεί προβάδισμα στη βαθμολογία κατασκευαστών, ενώ ο Αντονέλι προηγείται μεταξύ των οδηγών. Η νέα επιτυχία του Φερστάπεν προσθέτει ενδιαφέρον στους επόμενους αγώνες, καθώς οι ομάδες διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε το Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης , επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της Red Bull. Στη φωτισμένη διαδρομή της Marina Bay, ο Ολλανδός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και έφθασε πρώτος στον τερματισμό. Ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari κατέλαβε τη δεύτερη θέση και ο Κίμι Αντονέλι με Mercedes την τρίτη.

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Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στη Σιγκαπούρη – Η μάχη του πρωταθλήματος

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε το Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της Red Bull. Στη φωτισμένη διαδρομή της Marina Bay, ο Ολλανδός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και έφθασε πρώτος στον τερματισμό. Ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari κατέλαβε τη δεύτερη θέση και ο Κίμι Αντονέλι με Mercedes την τρίτη.

THE WAIT IS FINALLY OVER! 🇸🇬🏆 MAX VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GP FOR THE FIRST TIME IN HIS CAREER! 🔥 Another circuit conquered by the Dutchman! #F1 | #SingaporeGP https://t.co/NjNwvbxCSQ — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 11, 2026

Οι πέντε πρώτοι του αγώνα

1. Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – 25 βαθμοί

2. Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari – 18 βαθμοί

3. Κίμι Αντονέλι – Mercedes – 15 βαθμοί

4. Λάντο Νόρις – McLaren – 12 βαθμοί

5. Όσκαρ Πιάστρι – McLaren – 10 βαθμοί

Η πρώτη πεντάδα των οδηγών

1. Κίμι Αντονέλι – Mercedes – 340 βαθμοί

2. Τζορτζ Ράσελ – Mercedes – 238 βαθμοί

3. Λιούις Χάμιλτον – Ferrari – 229 βαθμοί

4. Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – 221 βαθμοί

5. Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari – 215 βαθμοί

Η πρώτη πεντάδα των κατασκευαστών

1. Mercedes – 578 βαθμοί

2. Ferrari – 444 βαθμοί

3. McLaren – 339 βαθμοί

4. Red Bull Racing – 332 βαθμοί

5. Racing Bulls – 100 βαθμοί

Η συνέχεια του πρωταθλήματος

Η Mercedes διατηρεί προβάδισμα στη βαθμολογία κατασκευαστών, ενώ ο Αντονέλι προηγείται μεταξύ των οδηγών. Η νέα επιτυχία του Φερστάπεν προσθέτει ενδιαφέρον στους επόμενους αγώνες, καθώς οι ομάδες διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς στην τελική ευθεία της σεζόν.