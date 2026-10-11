Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε το Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της Red Bull. Στη φωτισμένη διαδρομή της Marina Bay, ο Ολλανδός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και έφθασε πρώτος στον τερματισμό. Ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari κατέλαβε τη δεύτερη θέση και ο Κίμι Αντονέλι με Mercedes την τρίτη.
THE WAIT IS FINALLY OVER! 🇸🇬🏆 MAX VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GP FOR THE FIRST TIME IN HIS CAREER! 🔥 Another circuit conquered by the Dutchman! #F1 | #SingaporeGP https://t.co/NjNwvbxCSQAdvertisement— Everything Formula (@evrythngformu1a) October 11, 2026Advertisement
Οι πέντε πρώτοι του αγώνα
1. Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – 25 βαθμοί
2. Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari – 18 βαθμοί
3. Κίμι Αντονέλι – Mercedes – 15 βαθμοί
4. Λάντο Νόρις – McLaren – 12 βαθμοί
5. Όσκαρ Πιάστρι – McLaren – 10 βαθμοί
Η πρώτη πεντάδα των οδηγών
1. Κίμι Αντονέλι – Mercedes – 340 βαθμοί
2. Τζορτζ Ράσελ – Mercedes – 238 βαθμοί
3. Λιούις Χάμιλτον – Ferrari – 229 βαθμοί
4. Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – 221 βαθμοί
5. Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari – 215 βαθμοί
Η πρώτη πεντάδα των κατασκευαστών
1. Mercedes – 578 βαθμοί
2. Ferrari – 444 βαθμοί
3. McLaren – 339 βαθμοί
4. Red Bull Racing – 332 βαθμοί
5. Racing Bulls – 100 βαθμοί
Η συνέχεια του πρωταθλήματος
Η Mercedes διατηρεί προβάδισμα στη βαθμολογία κατασκευαστών, ενώ ο Αντονέλι προηγείται μεταξύ των οδηγών. Η νέα επιτυχία του Φερστάπεν προσθέτει ενδιαφέρον στους επόμενους αγώνες, καθώς οι ομάδες διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς στην τελική ευθεία της σεζόν.