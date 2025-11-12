Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Ο Τσάμπι Αλόνσο, μετά το απολύτως πετυχημένο πέρασμα του από τον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν (την οδήγησε στον πρώτο τίτλο της ιστορίας της στην Bundesliga), έκανε το μεγάλο άλμα αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης και πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε τις δυσκολίες του εγχειρήματος.

Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες παρουσίας του στους μερένγκες είχε διαφανεί ότι τα νέα ήθη και έθιμα που θέλει να λανσάρει, δεν ήταν αποδεκτά από τους ποδοσφαιριστές του με το πρώτο μεγάλο μπαμ να έρχεται στο clasico (όπου η Ρεάλ νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 2-1) όταν έκανε αλλαγή τον Βινίσιους και ο Βραζιλιάνος έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια.

Όπως αποκαλύπτει η Mundo Deportivo, οι σχέσεις του Αλόνσο με μια πεντάδα αστεριών της ομάδας είναι σε οριακό σημείο, καθώς όλοι τους δηλώνουν δυσαρεστημένοι με την αγωνιστική τακτική του, αλλά και με τη διαχείριση που κάνει στο ρόστερ.

«Ο Τσάμπι Αλόνσο αντιμετωπίζει ρωγμές στα αποδυτήρια – Ο Βάσκος προπονητής, πολύ μεθοδικός στις οδηγίες του, φαίνεται να χάνει την αποδοχή των παικτών» γράφει η Mundo Deportivo.

Σύμφωνα πάντα με το Μέσο της Καταλωνίας οι Τιμπό Κουρτουά, Βινίσιους Τζούνιορ και Τζούντ Μπέλιγχαμ είναι αυτοί που έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η Ρεάλ καθώς θέλει να ξεκινά το παιχνίδι από την άμυνα (build up) και επιμένει σε έναν αργό και ελεγχόμενο ρυθμό που θεωρούν ότι δεν ευνοεί την ομάδας.

Στην παραπάνω τριπλέτα να προσθέσουμε και τους Εντουάρντο Καμαβινγκά, Φεντερίκο Βαλβέρδε που επίσης δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με τον νεαρό τεχνικό, καθώς δεν έχουν εξασφαλίσει σταθερή θέση στο βασικό σχήμα, με τον Βαλβέρδε να μην παίζει καν στη φυσική του θέση καθώς λόγω των τραυματισμών του Ντάνι Καρβαχάλ και του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ χρησιμοποιείται στο δεξί άκρο της άμυνας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αλόνσο έχει επιβάλει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο προπονήσεων, αξιοποιώντας ανάλυση βίντεο, drones και λεπτομερή τακτικά σχέδια, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό με ενθουσιασμό από όλους τους παίκτες. Ορισμένοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προτιμούσαν την πιο χαλαρή και «ανθρώπινη» προσέγγιση των προκατόχων του, Κάρλο Αντσελότι και Ζινεντίν Ζιντάν, οι οποίοι με αυτό το στυλ οδήγησαν την ομάδα σε διαδοχικές επιτυχίες στο Champions League.

Παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα φέτος – από τη Λίβερπουλ στην Ευρώπη – και βρίσκεται στην κορυφή της La Liga, η ισπανική αθλητική κοινότητα επισημαίνει πως το παιχνίδι της ομάδας έχει αλλάξει μεν σε ύφος, αλλά όχι σε αποτελεσματικότητα. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν πως η επιμονή στην κατοχή χωρίς κίνηση μπροστά περιορίζει τη δημιουργικότητα των παικτών.

Κι αυτό που δείχνει πλέον το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Τσάμπι Αλόνσο, δεν είναι το να καταφέρει να κερδίσει τους επόμενους αγώνες, αλλά την εμπιστοσύνη των παικτών του.