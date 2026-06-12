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Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό ερευνούν οι ισπανικές αρχές στην Κόστα ντελ Σολ, όπου ζευγάρι Βρετανών φέρεται να άφησε μόνο του σε δωμάτιο ξενοδοχείου τα τρία ανήλικα παιδιά του, προκειμένου να βγει για διασκέδαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μπεναλμάδενα, δημοφιλή τουριστικό προορισμό κοντά στη Μάλαγα, στη νότια Ισπανία. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και με όσα μεταδίδει η Daily Mail, οι αρχές εντόπισαν τα παιδιά μόνα τους μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ το μεγαλύτερο από αυτά, μόλις τεσσάρων ετών, φέρεται να είχε αναλάβει τη φροντίδα των δύο μικρότερων αδελφών του.

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Τα παιδιά είναι ηλικίας έξι μηνών, δύο και τεσσάρων ετών.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος μόλις έξι μηνών, φέρεται να βρέθηκε θετικό στην κοκαΐνη κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων.

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν τη σύλληψη ενός 41χρονου άνδρα και μίας 28χρονης γυναίκας, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκατάλειψη ανηλίκων. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας απέφυγε, πάντως, να σχολιάσει τις πληροφορίες για το αποτέλεσμα των εξετάσεων στο βρέφος, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη έρευνα.

Οι συνθήκες μέσα στο δωμάτιο, όπως περιγράφονται από πηγές που επικαλούνται ισπανικά μέσα, ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικές. Το δωμάτιο φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση ακαταστασίας, ενώ τα παιδιά είχαν μείνει χωρίς την παρουσία ενηλίκου.

Μετά τον εντοπισμό τους, τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν σε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Μάλαγα για προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανέλαβε προσωρινά την επιμέλειά τους μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών.

Το ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει εάν οι δύο συλληφθέντες θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή εάν θα προφυλακιστούν μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι αστυνομικοί συνέλαβαν το ζευγάρι όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο ή εάν το εντόπισαν ενώ βρισκόταν ακόμη εκτός του καταλύματος.

Η υπόθεση σοκάρει όχι μόνο για την εγκατάλειψη τριών τόσο μικρών παιδιών, αλλά κυρίως για την εικόνα ενός τετράχρονου παιδιού που φέρεται να βρέθηκε στη θέση του «υπεύθυνου» για δύο μικρότερα αδέλφια. Μια εικόνα που συμπυκνώνει με τον πιο σκληρό τρόπο την κατάρρευση της στοιχειώδους γονικής ευθύνης.