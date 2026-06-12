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Αμηχανία προκάλεσε δημόσια εμφάνιση της Βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, όταν πρέσβης της Δομινικανής Δημοκρατίας φέρεται να παραβίασε βασικούς κανόνες βασιλικής εθιμοτυπίας κατά τη διάρκεια επίσημης συνάντησης.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας συζητήσεις για το πρωτόκολλο στις συναντήσεις με μέλη βασιλικών οικογενειών.

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Hoy, República Dominicana es el hazmerreír luego de que el embajador Tony Raful intentara saludar con un beso a la reina Letizia, y su esposa desfilara con bolsas de supermercado. pic.twitter.com/qQ2CIsXINr — Delvys Lanfranco (@delvyslanfranco) June 11, 2026

Στο υλικό φαίνεται ο πρέσβης να επιχειρεί να φιλήσει τη βασίλισσα, με εκείνη να αντιδρά άμεσα και ψύχραιμα, αποφεύγοντας την κίνηση. Σύμφωνα με την εθιμοτυπία, οι επίσημοι προσκεκλημένοι οφείλουν να τηρούν αυστηρούς κανόνες, όπως αναμονή για χειραψία και αποφυγή σωματικής επαφής, εκτός αν αυτή προταθεί από το μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία της συζύγου του πρέσβη, η οποία εμφανίζεται να χαιρετά το βασιλικό ζεύγος κρατώντας υφασμάτινες σακούλες αγορών, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες έκαναν λόγο για ακατάλληλη συμπεριφορά σε μια τόσο επίσημη περίσταση.