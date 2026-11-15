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Με αυτή την ήττα, ο Ολυμπιακός υπέστη το πρώτο του αρνητικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Οι γηπεδούχοι επέδειξαν υψηλή ένταση σε άμυνα και επίθεση, περιορίζοντας τη δημιουργία των αντιπάλων τους και εκμεταλλευόμενοι την αποτελεσματικότητά τους στα τρίποντα.

Ο Ματ Μόργκαν ξεχώρισε για τον Άρη σημειώνοντας 21 πόντους, ενώ για τον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 29 πόντους.

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Ο Άρης ήταν καταιγιστικός και επικράτησε του Ολυμπιακού με 100-78 στο Αλεξάνδρειο, φτάνοντας τις 6 νίκες στην φετινή GBL, υποχρεώνοντας τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης στην πρώτη τους ήττα στην φετινή σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης στο Αλεξάνδρειο, ο Άρης μπήκε αρκετά καλά στο ματς, με τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ να είναι εκείνος που έφερε τους πρώτους πόντους των κίτρινων, έχοντας 9-0 στις πρώτες επιθέσεις. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους παίκτες του να μην χτυπάνε στο χαμηλό ποστ, με τον Φουρνιέ να είναι εκείνος που ξεκόλλησε τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης από το “0”. Με το σκορ στα μέσα της περιόδου να διαμορφώνεται στο 14-6, οι φιλοξενούμενοι είχαν απάντηση με τον Βεζένκοφ και τον Χολ, αλλά ο Ματ Μόργκαν είχε και πάλι απάντηση από το 14-9 στο 16-9. Το δεκάλεπτο έκλεισε ισόπαλο, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν ένα ξέσπασμα και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη δεν τους άφησαν να ξεφύγουν για το 23-23.

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Στην δεύτερη περίοδο, η κατάσταση δεν ξέφυγε από αυτό που είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο, μιας και οι δυο ομάδες ακολουθούσε η μία την άλλη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπαιξε με τεράστια ένταση σε άμυνα και επίθεση, έκοψε τη δημιουργία και τη συνήθη καλή κυκλοφορία της μπάλας των ερυθρολεύκων (13 ασίστ για 18 λάθη), ενώ σούταρε με 41% από το τρίποντο (12/29 σουτ).

Στους 21 πόντους ο Ματ Μόργκαν, άλλους 17 είχε ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς μαζί με 6 ασίστ. Την καλύτρη του εμφάνιση με 14 πόνττς, 3 ριμπάουντ πραγματοποίησε ο Κεμ Μπιρτς. Χρήσιμος και Έι Τζέι Λιντέλ με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 1 μπλοκ.

Κοιμήθηκε στα αποδυτήρια ο Ολυμπιακός, εκτόξευσε την διαφορά ο Άρης

Με δυο σερί τρίποντα των Ντιμιτρίεβιτς και Ρόμπινσον Ερλ μπήκε ο Άρης στο δεύτερο μέρος, στέλνοντας για πρώτη την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 53-43). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έβγαζαν φοβερή ενέργεια στο παρκέ, με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν κοιμισμένοι από τα αποδυτήρια, με το «κιτρινόμαυρο» προβάδισμα να φτάνει το +14 (59-45 στο 24’). Ο Φουρνιέ έπαιζε μόνος του για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (22π. 59-48), ωστόσο οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύονταν στο έπακρο την αδράνεια του Ολυμπιακού στην άμυνα (+11, 61-50). Ο Άρης είχε φέρει το παιχνίδι ακριβώς εκεί που ήθελε, διατηρούσε την διαφορά σε ασφαλή επίπεδα, με τον Λιντέλ να εκτοξεύει την διαφορά στο +18 (73-55 στο 29’) και τον Τολιόπουλο να σκοράρει από το… σπίτι του για το 76-59 του τρίτου δεκαλέπτου.

Απόλυτα κυρίαρχος ο Άρης, έμεινε στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός

Ο Άρης έκανε τέσσερα φάουλ σε ένα λεπτό στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τους ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ να μειώνουν στο -15 (78-63) και τον Τολιόπουλο να απαντά με τρίποντο για το 81-63. Η ένταση είχε πιάσει… κόκκινο, με τους «κιτρινόμαυρους» να διατηρούν το προβάδισμα τους σε επίπεδα ασφαλείας και τον Μπιρτς να κάνει… πλάκα στην ρακέτα (+21, 87-66 στο 35′) φτάνοντας τους 14π. Οι παίκτες του Βασίλη ήλεχγαν στο έπακρο τον ρυθμό τους, ματς, την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εγκλωβιστεί επιθετικά με την διαφορά να παραμένει στους 20π. (94-74). Τα τελευταία 2′ ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς ο Άρης είχε καθαρίσει την υπόθεση νίκη, με το τελικό σκορ να αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του ματς, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να είναι απόλυτα κυρίαρχη στο παρκέ

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ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Πιτσίλκας, Τζιοπάνος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-23, 47-43, 76-59, 100-78

ΑΡΗΣ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 12 (2/3 τρίποντα), Ρόμπινσον-Ερλ 9 (1/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Ντιμιτρίβιτς 19 (4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ασίστ), Μπιρτς 14 (3 ριμπάουντ), Μοκόκα 3 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Τολιόπουλος 6 (0/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μποχωρίδης, Μόργκαν 21 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λιντέλ 12 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπαουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Θ. Αντετοκούνμπο 4 (5 ριμπάουντ, 2 λάθη)

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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόρντ 1 (3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Βεζένκοβ 19 (7/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Τζόσεφ (0/4 σουτ, 5 λάθη), Χολ 6 (4 ριμπάουντ), Φουρνιέ 29 (7/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Μίλερ-ΜακΙντάιρ 7 (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη), Παπανικολάου 4, Νετζήπογλου 2, Εντζάι 10 (0/2 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη: 25/46 δίποντα, 12/29 τρίποντα, 14/16 βολές, 34 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 13 επιθετικά), 22 ασίστ, 10 λάθη, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 24/36 δίποντα, 4/18 τρίποντα, 18/23 βολές, 32 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 6 επιθετικά), 13 ασίστ, 18 λάθη, 2 κλεψίματα, 5 μπλοκ

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