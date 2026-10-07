Με τον Νίκο Γκάλη στις εξέδρες και τον Ρίτσαρντ Σιάο στο πλευρό της ομάδας, ο Άρης υποδέχεται την Μπούργος στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο», στην πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση για το φετινό EuroCup.
Η παρουσία του θρύλου του Άρη δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο ανανεωμένο «Αλεξάνδρειο» και αποθεώθηκε από τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία του.
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος πήρε θέση στα court seats για να παρακολουθήσει από κοντά την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας στο «Nick Galis Hall».
Η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο» είναι ιδιαίτερα θερμή, με τους φίλους του Άρη να δίνουν δυναμικό «παρών» στο ξεκίνημα μιας σεζόν που συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες.
Οι φίλοι των κιτρινόμαυρων τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του Γκάλη, ο οποίος χαιρέτησε πιάνοντας την καρδιά του και έκατσε στη γνωστή του θέση στο Αλεξάνδρειο