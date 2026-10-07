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Με τον Νίκο Γκάλη στις εξέδρες και τον Ρίτσαρντ Σιάο στο πλευρό της ομάδας, ο Άρης υποδέχεται την Μπούργος στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο», στην πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση για το φετινό EuroCup.

Η παρουσία του θρύλου του Άρη δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο ανανεωμένο «Αλεξάνδρειο» και αποθεώθηκε από τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία του.

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👌Ο Νίκος Γκάλης στο Αλεξάνδρειο για το παιχνίδι του Άρη με την Μπούργος!



🎥: Θωμάς Μίχος pic.twitter.com/eCZb3ej1aH — SPORT24 (@sport24) October 7, 2026

Στο γήπεδο βρίσκεται και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος πήρε θέση στα court seats για να παρακολουθήσει από κοντά την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας στο «Nick Galis Hall».

Η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο» είναι ιδιαίτερα θερμή, με τους φίλους του Άρη να δίνουν δυναμικό «παρών» στο ξεκίνημα μιας σεζόν που συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες.

🫨🫶🏻 Ο Γκάλης πήρε θέση στα court seats του «Nick Galis Hall» που σείστηκε στην παρουσία του!



🥹🙌🏻 Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ γνώρισε την αποθέωση από το κοινό των «κιτρίνων» πριν τον αγώνα με τη Μπούργκος. pic.twitter.com/17cP34pEdo — Athletiko (@athletiko_gr) October 7, 2026

Οι φίλοι των κιτρινόμαυρων τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του Γκάλη, ο οποίος χαιρέτησε πιάνοντας την καρδιά του και έκατσε στη γνωστή του θέση στο Αλεξάνδρειο