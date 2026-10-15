Ο Χερμάν Μπούργος την περίοδο που ήταν προπονητής στον Αρη.

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Μεταγραφικό ban επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρης από τη FIFA, με αφορμή μία τελευταία οικονομική εκκρεμότητα προς τον Αργεντινό προπονητή, Χερμάν Μπούργος.

Ο Αρης έχει καταβάλει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Χερμάν Μπούργος, ωστόσο απομένει ακόμη μία δόση των 75.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη οφειλή δεν πληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, με τονίζοντας δικηγόρο του Αργεντινού προπονητή να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και την FIFA να ενεργοποιεί απαγόρευση μεταγραφών στους Θεσσαλονικείς.

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Οι δύο πλευρές βρίσκονται εδώ και καιρό σε δικαστική διαμάχη, μετά την προσφυγή του πρώην προπονητή των «κίτρινων» στη FIFA, η οποία του επιδίκασε το ποσό 670.000 ευρώ για την υπόθεση που αφορά τη σύντομη παρουσία του στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Έκτοτε, ο Άρης προχωρά στην αποπληρωμή της οφειλής τμηματικά, έχοντας καλύψει μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο μέρος της, ενώ οφείλει να τακτοποιήσει και αυτή την εκκρεμότητα ως τον Ιανουάριο προκειμένου να αποκτήσει και πάλι το δικαίωμα μεταγραφών.