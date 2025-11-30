Με ένα δραματικό γκολ στο 90′ από τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ των 10 παικτών απέδρασε από τη Λιβαδειά με νίκη 3-2 επί του Λεβαδειακού, συνεχίζοντας την πίεση στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στη Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη ένταση και μεγάλες φάσεις, με τον Δικέφαλο να πανηγυρίζει μία νίκη που έχει χαρακτηριστικά πρωταθλήματος.

Η πρώτη φάση ανήκε στον ΠΑΟΚ, με τον Ζίβκοβιτς να δοκιμάζει ένα φάλτσα σουτ από τα αριστερά, ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Όζμπολτ. Στο 10′, ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ με το πρώτο γκολ του Κωστή στο πρωτάθλημα, εκμεταλλευόμενος την ασυνεννοησία της άμυνας του ΠΑΟΚ. Παρά την πίεση και τις προσπάθειες των “ασπρόμαυρων”, το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με ισοπαλία 1-1, χάρη σε κεφαλιά του Οζντόεφ που άλλαξε πορεία από τον Όζμπολτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάρει το προβάδισμα, αλλά οι γηπεδούχοι ξανά πέρασαν μπροστά στο 50′ με πλασέ του Βέρμπιτς, εκμεταλλευόμενος την κάκιστη έξοδο του Παβλένκα. Τρία λεπτά αργότερα, ο Οζντόεφ ισοφάρισε και πάλι με κεφαλιά από κόρνερ, διαμορφώνοντας το 2-2. Η αναμέτρηση έδειχνε να καταλήγει σε ισοπαλία, αλλά στο τελευταίο λεπτό ήρθε η “χρυσή” φάση: ο Τάισον έδωσε κάθετη πάσα στον Γιακουμάκη, που με εξαιρετικό τελείωμα χάρισε την νίκη στον ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας ένα συναρπαστικό ματς που επιβεβαίωσε την αξία της ομάδας ακόμα και με 10 παίκτες.

Η νίκη αυτή δίνει ψυχολογία και βαθμολογική ώθηση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει να κυνηγά τον Ολυμπιακό στην κορυφή, επιδεικνύοντας αντοχή, ομαδικότητα και κυνικότητα στις κρίσιμες στιγμές του πρωταθλήματος.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Όζμπολτ

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης