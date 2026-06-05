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Σε μια σπάνια τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Alpha, στο αφιέρωμα για το γήπεδο της Λεωφόρου, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης μίλησε για τη μακρά σχέση του με τον Παναθηναϊκό, την επιστροφή της ομάδας στο «Απόστολος Νικολαΐδης», τις δύσκολες στιγμές της διοίκησής του, την εμφάνιση της ΠΕΚ το 2008, τη σύγκρουση με μερίδα οργανωμένων φιλάθλων, αλλά και τη στήριξή του στον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο πρώην μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στις παιδικές του αναμνήσεις από τη Λεωφόρο, όταν πήγαινε στο γήπεδο μαζί με τον πατέρα του. Όπως είπε, η επιστροφή στο ιστορικό γήπεδο το 2000 ήταν μία από τις επιλογές που θεωρούσε απαραίτητες για την ομάδα.

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«Ήθελα πολύ να φύγουμε από το ΟΑΚΑ και να γυρίσουμε στη Λεωφόρο. Αναστήσαμε το γήπεδο το 2000. Μία ομάδα πρέπει να έχει πάντα μία δυνατή έδρα. Το ΟΑΚΑ δεν είναι πραγματική έδρα και δεν βλέπεις ποδόσφαιρο. Ήταν σημαντικό ότι αναστήσαμε το γήπεδο που είχε εγκαταλειφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως η Λεωφόρος αποτέλεσε μεγάλο πλεονέκτημα αλλά και πηγή προβλημάτων, καθώς περιστατικά που οδηγούσαν σε τιμωρίες στερούσαν από την ομάδα τη δυναμική της έδρας της.

«Ήταν ταυτόχρονα και η Δαμόκλειος σπάθη, γιατί κάποιος ανεγκέφαλος πετούσε κάτι, το γήπεδο έκλεινε κι έχανες μία δυναμική. Στο ΟΑΚΑ ήταν πιο δύσκολο να γίνει τέτοιο πράγμα», σημείωσε.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενότητας γύρω από τον σύλλογο, υπογραμμίζοντας πως χωρίς αυτήν ακόμη και η καλύτερη ομάδα δυσκολεύεται να πετύχει τους στόχους της.

«Αν ο κόσμος δεν είναι ενωμένος την καλύτερη ομάδα να έχεις δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα», ανέφερε.

Μιλώντας για την περίοδο 2000-2008, θυμήθηκε τις εντάσεις με μέρος των φιλάθλων, αλλά και την κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2003-04. Τόνισε πως η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να φτάσει στην επιτυχία, ενώ αναφέρθηκε και στη μεγάλη φιέστα στη Λεωφόρο.

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Για τη σεζόν 2004-05, μίλησε για τη χαμένη ευκαιρία του πρωταθλήματος και τις συνέπειες από επεισόδια και τιμωρίες που επηρέασαν την πορεία της ομάδας.

«Είχαμε μία καλή ομάδα, που έπαιζε κατά τη γνώμη μου το καλύτερο ποδόσφαιρο. Χάσαμε όμως τη δυναμική μας σε κρίσιμες στιγμές», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην εμφάνιση της ΠΕΚ το 2008, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού υποστήριξε πως το πρόβλημα δεν ήταν η παρουσία της, αλλά η χρονική στιγμή που εκδηλώθηκε.

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«Δεν ήμουν αντίθετος, αλλά ήταν λάθος το timing, γιατί διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα τότε. Το κλίμα άλλαξε και επηρεάστηκε η ομάδα», είπε.

Παράλληλα, επανέλαβε πως η ενότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του Παναθηναϊκού και ευχήθηκε η μετάβαση στο νέο γήπεδο να γίνει με κοινό στόχο.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης αναφέρθηκε επίσης στον Γιάννη Αλαφούζο, τονίζοντας πως τον στηρίζει για την προσπάθειά του στον σύλλογο.

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«Ο Παναθηναϊκός το 2012 ήταν χρεοκοπημένος. Ήρθε ο Γιάννης σε μένα και είπε ότι θέλει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Του είπα να προσέξει, γιατί θα μπλέξει σε κάτι από το οποίο δεν θα ξεμπλέξει εύκολα. Ανέλαβε όμως την ευθύνη και έβγαλε τον Παναθηναϊκό από τα προβλήματα», ανέφερε.

Κλείνοντας, μίλησε με ιδιαίτερη αναφορά στη Θύρα 13 και τη σημασία της για την ιστορία του συλλόγου.

«Η Θύρα 13 είναι η ψυχή της ομάδας. Εκεί έχουν γίνει οι μεγάλες χορογραφίες, είναι μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι η Λεωφόρος και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία», τόνισε.

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