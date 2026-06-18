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Η προσέλευση των Ελλήνων φιλάθλων στα γήπεδα της Super League έχει σημειώσει σημαντική αύξηση την φετινή σεζόν, καταγράφοντας ρεκόρ 15ετίας, με τον Γιάννη Βρούτση να συνδέει την συγκεκριμένη εξέλιξη με τα μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού, «ένα συνταρακτικό στοιχείο», όπως το χαρακτήρισε, «το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα είναι ότι έχουμε ρεκόρ 15ετίας στην αύξηση των εισιτηρίων». Όπως τόνισε, «αυξήθηκε κατά 15,9% η αγορά εισιτηρίων, σε σχέση με πέρσι. Συγκεκριμένα υπήρξαν 1.753.400 εισιτήρια στη φετινή διεξαγωγή των αγώνων της Super League».

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Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στα αυστηρά μέτρα που χρειάστηκε να λάβει η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αθλητικής βίας στα γήπεδα. «Με το νόμο 5085 που ψηφίσαμε όλοι μαζί, τα συγκριτικά στοιχεία δεύτερου έτους, σε δύο αγωνιστικές περιόδους, δείχνουν απόλυτη συμμόρφωση απέναντι στην παραβατική συμπεριφορά στις κερκίδες γηπέδων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γ. Βρούτσης.

Τα στοιχεία που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Βρούτσης:

Από 47 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών σε όλα τα αθλήματα και τις κατηγορίες, έναντι 80 πέρσι, έχουμε μείωση 41,25% σε κλεισίματα των γηπέδων.

Έγιναν 17 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών στα επαγγελματικά αθλήματα, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έναντι 34 πέρσι, δηλαδή μείωση κατά 50%.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 360.000 ευρώ σε ομάδες έναντι 430.500 ευρώ πέρσι, μείωση 16,4%, καθώς και 560.500 ευρώ πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα έναντι 378.000 πέρσι, αύξηση 48,3%.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας

Να σημειωθεί ότι υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία και χωρίς καμία αρνητική ψήφο, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στον τομέα του Αθλητισμού. Υπέρ της κύρωσης τάχθηκαν, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και «Νίκη», ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».

«Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επιβεβαιώνει τη σθεναρή στάση όλων να είμαστε ενωμένοι στον αθλητισμό στον οποίο δεν χωράνε εκλογικά ή κομματικά πρόσημα», τόνισε ο Γ. Βρούτσης.

Ακόμα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού επεσήμανε ότι «ο Φετινός ΚΟΥΡΟΣ, ο οποίος ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη, δείχνει ότι έχουμε 452.961 αθλητές στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 6.451 Σωματεία, 151 αθλήματα, 66 Ομοσπονδίες και 20.654 προπονητές οι οποίοι για πρώτη φορά απέκτησαν επαγγελματική υπόσταση με τον νόμο μας».

Έμφαση έδωσε ο κ. Βρούτσης και στο ζήτημα της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης στην κατανομή των πόρων, τονίζοντας ότι «η αυξημένη κατανομή τους γίνεται πλέον με κριτήρια αντικειμενικά και μετρήσιμα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ