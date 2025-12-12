Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Αριστοτέλη Μυστακίδη, που είναι ο πλουσιότερος Έλληνας επιχειρηματίας σύμφωνα με την λίστα Forbes, προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό στους φίλους του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο, που ενδέχεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στο στάτους της ομάδας και που μπορεί να αποτελέσει πραγματικό «αντίβαρο» στην Αθήνα.

Την Τετάρτη (11/12) έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, βρέθηκε στο κλειστό της Πυλαίας και παρακολούθησε για πρώτη φορά από κοντά τον ΠΑΟΚ, στον αγώνα με αντίπαλο την Πριεβίτζα, για την φάση των «16» του FIBA Europe Cup, φέρνοντας μάλιστα γούρι, καθώς ο «δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 101-70.

EUROKINISSI – Αριστερά ο Τέλης Μυστακίδης μαζί με τον Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκο Βεζυρτζή

Αυτή ήταν μία από τις λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις του Έλληνα δισεκατομμυριούχου. Τουλάχιστον προς το παρόν. Χαρακτηριστικό είναι ότι το προηγούμενο διάστημα αρκετοί δημοσιογράφοι και ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης που προσπαθούσαν να συλλέξουν υλικό για ρεπορτάζ ή αφιέρωμα για τον Μυστακίδη, δεν έβρισκαν φωτογραφικά στιγμιότυπα, καθώς οι συνεντεύξεις και οι δημόσιες εμφανίσεις του ήταν είτε σπάνιες είτε ανύπαρκτες.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έκανε την Τετάρτη τις πρώτες του δηλώσεις. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, λείπει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, όμως η Ελλάδα και η πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκονταν συνεχώς στο μυαλό και την καρδιά του.

Ποιος είναι ο Τέλης Μυστακίδης

Ο Αριστοτέλης ή Τέλης Μυστακίδης όπως αποκαλείται συχνά πλέον, είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός επενδυτής, χαμηλών τόνων – φάνηκε και από τις πρώτες του δηλώσεις – και λάτρης της Ελλάδας.

Γεννήθηκε το 1962 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στη Ρώμη. Προέρχεται από επιστημονικό οικογενειακό περιβάλλον και την περίοδο που ζούσαν στην Ρώμη, ο πατέρας του εργαζόταν ως βιολόγος στα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα.

Ο Μυστακίδης έχει διπλή ιθαγένεια, ελληνική και βρετανική, σπούδασε στο LSE και άρχισε την επαγγελματική του δραστηριότητα από το τμήμα επενδύσεων στα έγχρωμα μέταλλα της κορυφαίας εταιρείας Cargil, όπου παρέμεινε για 6 χρόνια.

Το 1993 ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος επενδύσεων στην εταιρεία Marc & Rich, η οποία εξελίχθηκε σε Glencore και λίγα χρόνια μετά μεταμορφώθηκε σε παγκόσμια δύναμη. Ουσιαστικά, ένας σημαντικός λόγος που ο Μυστακίδης έγινε δισεκατομμυριούχος είναι η είσοδος της Glencore στο χρηματιστήριο, καθώς οι μετοχές που είχε αποκτήσει εκτόξευσαν την περιουσία του.

Το χαρτάκι με τις μεταγραφικές «βόμβες»

Κατά την είσοδό του στο γήπεδο της Πυλαίας, ο Μυστακίδης αποκάλυψε τις πρώτες μεταγραφές του ΠΑΟΚ, τις οποίες είχε σημειωμένες σε ένα «μαγικό» χαρτάκι, μέσα στην θήκη από το κινητό του τηλέφωνο. «Ταϊρί, Άλεν, Πάτρικ Μπέβερλι» έγραφε το χαρτάκι του Μυστακίδη. Η απόκτηση του πρώτου έχει ήδη επισημοποιηθεί, ενώ για τον δεύτερο αναμένονται ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς έχει φτάσει ήδη Θεσσαλονίκη.

EUROKINISSI – Το «μαγικό» χαρτάκι που είχε στο κινητό ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Αυτό που μένει πλέον να φανεί είναι εάν ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ φέρει στην Θεσσαλονίκη και τον Μπέβερλι, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει σημειώσει μία αξιοσημείωτη πορεία στο NBA, με την φανέλα των Χιούστον Ρόκετς, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, 76ers και Μπακς.

Αντίβαρο για την Αθήνα

Η έλευση του Μυστακίδη στην Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει πραγματικό αντίβαρο στην Αθήνα. Για αρκετά χρόνια, η Θεσσαλονίκη δυσκολευόταν αρκετά να βρει ισχυρούς επιχειρηματίες που θα επένδυαν στο μπάσκετ της πόλης. Χρέη του παρελθόντος προς το δημόσιο, ανοιχτοί λογαριασμοί με νυν και πρώην αθλητές και διάφορες άλλες οικονομικές εκκρεμότητες ήταν ο κανόνας για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Αυτό πλέον αλλάζει. Τόσο ο ερχομός του Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ, όσο και η έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο στον Άρη, φαίνεται πως διαφοροποιούν σημαντικά το παιχνίδι. ΠΑΟΚ και Άρης, δύο ομάδες που έχουν χαρίσει απίστευτες αθλητικές στιγμές κατά την δεκαετία του 1980, θέλουν να σβήσουν τα κακώς κείμενα και να ανταγωνιστούν στα ίσα τις ομάδες της Αθήνας.

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έρχεται από την μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, η οικονομική σταθερότητα και η υγεία που εκπέμπουν πλέον τα δύο ιστορικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, φέρνουν χαμόγελα στους φίλους τους, που βλέπουν προοπτικές για κάτι πολύ καλύτερο, ακόμα και την επιστροφή τους στην κορυφαία διοργάνωση της Euroleague.