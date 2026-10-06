Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα γκολ που δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς σημειώθηκε σε μία από τις χαμηλότερες κατηγορίες του αυστριακού ποδοσφαίρου και ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ποδοσφαιριστής που πρωταγωνιστεί στο viral βίντεο βρέθηκε μέσα στην περιοχή της αντίπαλης ομάδας και έπειτα από μία κόντρα, αποφάσισε να επιχειρήσει κάτι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο.

Advertisement

Advertisement

Από εξαιρετικά πλάγια θέση, επιχείρησε ραμπόνα, πιθανότατα με πρόθεση να βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα, όμως, πήρε απρόβλεπτη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα, χαρίζοντας ένα πραγματικά απίθανο γκολ που έχει ήδη γίνει viral.