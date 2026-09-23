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Ο 31χρονος Πάτρικ Μ. αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, έχοντας ανακαλέσει την αρχική του ομολογία για τον φόνο της γυναίκας.

Η νεκροψία δεν κατάφερε να προσδιορίσει με ακρίβεια τον χρόνο θανάτου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η θανούσα να προσπάθησε να διαφύγει.

Στην ταφή της βαλίτσας σε δασική περιοχή φέρεται να συνέδραμαν ο αδελφός και ο πατριός του κατηγορουμένου σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της 32χρονης γυναίκας.

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Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης θανάτου της 32χρονης Στέφανι Πίπερ στην Αυστρία, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να ήταν ακόμη ζωντανή όταν ο πρώην σύντροφός της την έβαλε σε μια βαλίτσα και την έθαψε σε δάσος κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία.

Ο 31χρονος Πάτρικ Μ. κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη Στέφανι στο διαμέρισμά της, όπου φέρεται να τη στραγγάλισε και να τη μαχαίρωσε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τοποθέτησε τη σορό της σε βαλίτσα, την οποία μετέφερε και έθαψε σε δασική περιοχή.

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Ωστόσο, τα ευρήματα της νεκροψίας δεν κατάφεραν να δώσουν σαφή απάντηση για το πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατος της 32χρονης. Τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο πρόσωπό της έχουν οδηγήσει τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν στην προσπάθειά της να βγει από τη βαλίτσα.

«Είναι πολύ πιθανό να ήταν ακόμη ζωντανή όταν τοποθετήθηκε μέσα στη βαλίτσα», είχαν δηλώσει οι εισαγγελείς τον περασμένο Μάρτιο. Παράλληλα, είχαν επισημάνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είχε ήδη πεθάνει από στραγγαλισμό.

Η νεκροψία, σύμφωνα με τις αρχές, δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα τον χρόνο θανάτου της.

Ο Πάτρικ Μ., ο οποίος τη Δευτέρα κατηγορήθηκε επίσημα για ανθρωποκτονία, είχε αρχικά ομολογήσει το έγκλημα, αποδίδοντάς το στη ζήλια που ένιωθε μετά τον χωρισμό τους. Πλέον, ωστόσο, φαίνεται να ανακαλεί την ομολογία του και να παραδέχεται μόνο ότι έθαψε το πτώμα της πρώην συντρόφου του, σύμφωνα με τη γερμανική Bild.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, στην ταφή της βαλίτσας φέρεται να τον βοήθησαν ο αδελφός του και ο πατριός του.

Η Στέφανι είχε θεαθεί για τελευταία φορά στις 23 Νοεμβρίου, όταν είχε παραβρεθεί σε χριστουγεννιάτικο πάρτι. Μετά την αποχώρησή της από την εκδήλωση, έστειλε σε φίλη της σειρά από ανησυχητικά μηνύματα, στα οποία έκανε λόγο για «έναν περίεργο τύπο στο κλιμακοστάσιο».

Την επόμενη ημέρα η 32χρονη επρόκειτο να συμμετάσχει σε φωτογράφιση, όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ. Η απουσία της προκάλεσε ανησυχία, καθώς, όπως δήλωσε ο φωτογράφος με τον οποίο είχε το ραντεβού στο αυστριακό μέσο 5Minuten, «ποτέ δεν θα ακύρωνε απλώς χωρίς λόγο».

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στη δικαστική της φάση, με τις αρχές να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 32χρονης και κυρίως αν ο θάνατός της είχε επέλθει πριν ή μετά την τοποθέτησή της στη βαλίτσα.