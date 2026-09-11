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Η αδελφή του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο ίδιος παραδέχθηκε το συμβάν και περιέγραψε τη συστηματική εκμετάλλευση της συζύγου του έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνομιλίες του συζύγου με έτερο άνδρα, όπου προγραμματίζονταν επιθέσεις κατά της γυναίκας, με τον δράστη να περιγράφει τις κακοποιητικές πράξεις.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης δίωξης για ανθρωποκτονία, ενώ ο σύζυγος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και ισόβια.

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Σοκ προκαλούν στην Αυστρία οι νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου μιας 39χρονης γυναίκας κατά τη διάρκεια βιασμού από τον 51χρονο σύζυγό της. Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο άνδρας να την εξέδιδε σε άλλους άνδρες, χωρίς να είναι μέχρι στιγμής ξεκάθαρο αν εκείνη γνώριζε ή συναινούσε.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Kronen, δύο ημέρες μετά τον θάνατο της γυναίκας, στις 26 Ιουνίου, ο 51χρονος οδηγός φορτηγού φέρεται να μίλησε στη μικρότερη αδελφή του και να παραδέχθηκε ότι η σύζυγός του έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν εκείνη τον ρώτησε τι είχε συμβεί, εκείνος φέρεται να απάντησε ότι «την είχε πάρει κανονικά» και ότι «την είχε δουλέψει πλήρως», περιγράφοντας το περιστατικό ως κάτι που συνέβαινε και στο παρελθόν.

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Ein 51-jähriger Familienvater aus Oberösterreich soll seine Frau (39) systematisch betäubt und an andere Männer für Sex verkauft haben. Nun ist die Mutter tot. Der Fall erinnert an die Geschichte von Gisèle Pelicot. https://t.co/IweIRHR9Ye pic.twitter.com/eOjnQBdyLZ — Blick (@Blickch) September 10, 2026

Η αδελφή του 51χρονου φέρεται ακόμη να κατέθεσε ότι συχνά έβλεπε άγνωστους άνδρες να επισκέπτονται το σπίτι του ζευγαριού. Όπως υποστήριξε, ο αδελφός της τής είχε δείξει φωτογραφίες της συζύγου του στο κινητό και της είχε πει ότι εκείνη του απέφερε περίπου 500 ευρώ για κάθε συνάντηση, χρήματα με τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, κάλυπταν τα έξοδα της κοινής τους ζωής.

Im Fall der toten Österreicherin (39) aus Marchtrenk belastet nun die Ex-Frau den Hauptverdächtigen. Sie berichtet von massiver Gewalt in ihrer Ehe. https://t.co/amCzeGPQ3p — heute.at (@Heute_at) September 10, 2026

Στη δικογραφία φέρονται επίσης να περιλαμβάνονται συνομιλίες του 51χρονου με έναν συνομήλικό του, στις οποίες οι δύο άνδρες φέρονται να συνεννοούνταν για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος της γυναίκας, αντιμετωπίζοντάς τες σαν προγραμματισμένα ραντεβού. Στις συνομιλίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 39χρονη αποκαλείται με ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι και το περιεχόμενο άλλων μηνυμάτων που αποδίδονται στον σύζυγο. Όπως φέρεται να αναφέρεται στη δικογραφία, ο ίδιος περιέγραφε με ενθουσιασμό τις κακοποιητικές πράξεις σε βάρος της συζύγου του, η οποία ήταν μητέρα μιας 16χρονης. Σε μία από τις συνομιλίες φέρεται να γράφει ότι θα την μεθούσε ώστε ο άλλος άνδρας να μπορεί στη συνέχεια να της επιτεθεί ξανά.

Μέχρι στιγμής, οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι ο 51χρονος είναι το μόνο πρόσωπο που συνδέεται άμεσα με την πράξη που οδήγησε στον θάνατο της 39χρονης. Σε βάρος του δεύτερου άνδρα, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει και να έχει εκφράσει μεταμέλεια, διερευνώνται δύο περιστατικά κακοποίησης ατόμου που βρισκόταν σε κατάσταση ανικανότητας ή μειωμένης αντίστασης. Το ένα από αυτά φέρεται να ήταν ιδιαίτερα εξευτελιστικό για το θύμα.

Ο 51χρονος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ποινής κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια ή ακόμη και ισόβιας κάθειρξης, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να του απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία.