Η Αϊτή του «δικού μας» Φραντζί Πιερό νίκησε τη Νικαράγουα με 2-0 και προκρίθηκε στο δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το παράδοξο ότι ο προπονητής της δεν έχει πάει ποτέ στο νησί της Καραϊβικής.

Ο 52χρονος Γάλλος προπονητής της ομάδας, Σεμπαστιάν Μινιέ, δεν έχει καταφέρει να πατήσει το πόδι του στην Αϊτή από τότε που διορίστηκε πριν από 18 μήνες, επειδή οι μακροχρόνιες ταραχές στη χώρα τους αναγκάζει να παίξουν τους εντός έδρας αγώνες τους 500 μίλια μακριά, στο Κουρασάο – ένα νησιωτικό έθνος στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Από τον καταστροφικό σεισμό της Αϊτής το 2010 και μετά, η χώρα βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή. Ένοπλες συμμορίες έχουν καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, σε μια σύγκρουση που έχει αναγκάσει περίπου 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει εκτοξεύσει την πείνα σε επίπεδα λιμού.

Εδώ και καιρό υπάρχει προειδοποίησει προς τους ταξιδιώτες ανά την υφήλιο να μην επισκέπτονται τη χώρα των 12 εκατομμυρίων κατοίκων λόγω του κινδύνου απαγωγών, εγκλημάτων, τρομοκρατικής δραστηριότητας και πολιτικών αναταραχών.

«Είναι αδύνατο επειδή είναι πολύ επικίνδυνο», είπε ο Μινιέ. «Συνήθως ζω στις χώρες όπου εργάζομαι, αλλά εδώ δεν μπορώ. Δεν υπάρχουν πλέον διεθνείς πτήσεις που να προσγειώνονται εκεί», δήλωσε στο περιοδικό France Football.

Ο Μινιέ, ο οποίος ήταν βοηθός του Καμερούν στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, βασίστηκε σε τηλεφωνικές πληροφορίες για τους τοπικούς παίκτες από αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αϊτής. «Μου έδωσαν πληροφορίες και προπονούσα την ομάδα εξ αποστάσεως».

Η ομάδα τους αποτελείται πλέον εξ ολοκλήρου από παίκτες του εξωτερικού και περιλαμβάνει τον γεννημένο στη Γαλλία μέσο της Γουλβς, Ζαν-Ρικνέρ Μπελγκάρντ. Ελπίζουν επίσης να πείσουν τον επιθετικό της Σάντερλαντ, Γουίλσον Ισιντόρ, ο οποίος γεννήθηκε στη Γαλλία από Αϊτινούς γονείς, να ενταχθεί στην ομάδα ενώ ξεχωρίζει η παρουσία του επιθετικού της ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό.

Η νίκη της Αϊτής επί της Νικαράγουας εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά για πρώτη φορά από το 1974.

