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Ένα σπάνιο ιστορικό αντικείμενο που γεφυρώνει αιώνες ποδοσφαιρικής εξέλιξης ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η αρχαιότερη γνωστή ποδοσφαιρική μπάλα στον κόσμο θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συνοδεύουν το Μουντιάλ 2026, προσφέροντας μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του αθλήματος.

Η μπάλα, που χρονολογείται μεταξύ 1540 και 1570, ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1970 στο Κάστρο του Στέρλινγκ στη Σκωτία, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης. Είχε εντοπιστεί σφηνωμένη στην Αίθουσα της Βασίλισσας, έναν χώρο που συνδέεται ιστορικά με τη Μαρία, Βασίλισσα των Σκώτων.

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Με μέγεθος παρόμοιο με ένα μικρό πεπόνι, το αντικείμενο είναι κατασκευασμένο από ραμμένα δερμάτινα κομμάτια, ενώ στο εσωτερικό του περιέχει κύστη χοίρου που λειτουργούσε ως πρωτότυπος αεροθάλαμος. Η κατασκευή της αποτυπώνει τις πρώιμες μορφές ενός αθλήματος που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Αναγνωρισμένη από τα Ρεκόρ Γκίνες ως η παλαιότερη ποδοσφαιρική μπάλα που έχει διασωθεί, αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του Stirling Smith Art Gallery and Museum, όπου φυλάσσεται εδώ και δεκαετίες.

Η μεταφορά της στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται ως ιστορική στιγμή για το μουσείο και την πολιτιστική κληρονομιά της Σκωτίας. Η διεύθυνση του ιδρύματος κάνει λόγο για μια μοναδική ευκαιρία προβολής σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το αντικείμενο θα εκτεθεί στο Μαϊάμι, στο Coral Gables Museum, από τις 20 έως τις 26 Ιουνίου.

Παράλληλα, εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων τονίζουν ότι η παρουσία της μπάλας δίπλα σε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο ενισχύει τον συμβολισμό της ως ζωντανού συνδέσμου ανάμεσα στην ιστορία και το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα αντικείμενο σχεδόν πέντε αιώνων αποκτά νέα διεθνή διάσταση, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία του ποδοσφαίρου δεν ξεκινά στα μεγάλα στάδια, αλλά πολύ πιο πίσω στον χρόνο.