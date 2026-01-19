Η Εθνική Ελλάδας ανδρών στο πόλο, υπό τον Θοδωρή Βλάχο, συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κερδίζοντας την Ιταλία του Σάντρο Καμπάνια με 15-13 και παραμένοντας πρώτη στον όμιλο. Η νίκη αυτή εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος με τη Ρουμανία, επιτυγχάνοντας έτσι τον πρώτο της στόχο: την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης. Η ομάδα θα έχει δύο ευκαιρίες για να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ο επόμενος αντίπαλος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία–Ουγγαρία.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες, γνωστές για την αμυντική τους προσέγγιση, επέλεξαν διαφορετική στρατηγική: η Ελλάδα έκλεισε τις πάσες προς τα 2 μέτρα και άφησε κάποια σουτ από την περιφέρεια, χωρίς όμως να πληρώσει το τίμημα, ενώ η Ιταλία προσπάθησε να πιέσει ασφυκτικά την ελληνική περιφέρεια, δημιουργώντας ωστόσο αποβολές εις βάρος της. Παρά τις δυσκολίες, η ελληνική ομάδα άνοιξε το σκορ με τον Κάκαρη σε κόντρα επίθεση, αφού ο Αργυρόπουλος είχε ήδη σκοράρει στον παίκτη παραπάνω.

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε 2-1 υπέρ της Ελλάδας, ενώ το ημίχρονο βρήκε την εθνική μπροστά 6-4, χάρη και σε επιτυχές challenge του Βλάχου που οδήγησε σε πέναλτι για τον Αργυρόπουλο. Στην τρίτη περίοδο, η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε τις αποβολές της Ιταλίας, με τον Κάκαρη και τον Γκίλλα να ανεβάζουν τη διαφορά στο +4, παρά τις προσπάθειες του Φερέρο και της ιταλικής ομάδας να μειώσουν. Το τρίτο οκτάλεπτο έκλεισε 10-7 υπέρ των Ελλήνων.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, η εθνική διατήρησε τον έλεγχο, φτάνοντας στο 13-8 με εντυπωσιακή λόμπα του Παπαναστασίου. Η Ιταλία προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 14-12, αλλά ο Αργυρόπουλος με το τέταρτο προσωπικό του γκολ διασφάλισε τη νίκη για την Ελλάδα με τελικό 15-13.

Τα οκτάλεπτα του αγώνα ήταν: 2-1, 4-3, 4-3, 5-6, δείχνοντας την ελληνική υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και την ικανότητα της ομάδας να διαχειρίζεται κρίσιμες στιγμές, τόσο σε άμυνα όσο και σε επιθετικά power plays. Με τη νίκη αυτή, η Ελλάδα προχωρά δυναμικά στα ημιτελικά με αυτοπεποίθηση και ιστορικές προσδοκίες για μετάλλιο.