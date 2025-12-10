Η νέα πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό μετά την μεγάλη εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Καϊράτ μόνο ενθαρρυντική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Οι Πειραιώτες βρήκαν τον «λυτρωτή» στο πρόσωπο του Ζέλσον Μάρτινς, με ένα πανέξυπνο γκολ στο 73′. Ο Πορτογάλος είδε χθες (9/12) το άδικο να απομακρύνεται, καθώς το μόνο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν αυτό που έγινε εν τέλει πράξη, η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα.

Η αλήθεια είναι ότι προς το τέλος του αγώνα με την Καϊράτ, οι φίλοι του Ολυμπιακού μάλλον «καρδιοχτύπησαν» ενθυμούμενοι τα προηγούμενα αποτελέσματα με Ρεάλ Μαδρίτης και Αιντχόφεν, όπου οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι (κόντρα στην PSV) και έψαξαν την ισοφάριση στο Γ. Καραϊσκάκης με την Ρεάλ, όμως η τελική έκβαση μάλλον τους αδίκησε.

Αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει συγκεντρώσει αυτήν την στιγμή τουλάχιστον 10 βαθμούς στο Champions League, με νίκες κόντρα σε Πάφο, Αιντχόφεν, Καϊράτ και με ισοπαλία κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι «ερυθρόλευκοι» θα βρίσκονταν στην πρώτη δεκάδα της League Phase, σε ένα απόλυτα εφικτό και ρεαλιστικό σενάριο.

Αυτό δεν είναι κάτι που το λένε μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού ή οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης άφησε να εννοηθεί ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται χαμηλότερα στην βαθμολογία απ’ ότι αξίζει. Ο Πέτερ Μπος, προπονητής της Αιντχόφεν, λίγο μετά το 1-1 στο Γ. Καραϊσκάκης παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, καθώς η PSV ισοφάρισε στο τέλος και υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε τη Νάπολι με 6-2.

Δικαίωση για Ζέλσον Μάρτινς, Master Class ο Μουζακίτης

Ο Μάρτινς είχε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στους παίκτες του Ολυμπιακού και ήταν ο χρυσός σκόρερ, αυτός που έδωσε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του, χάρη στο πανέξυπνο γκολ που πέτυχε στο 73ο λεπτό, σημαδεύοντας την κλειστή γωνία του Αναρμπέκοφ.

Αξίζει όμως να σταθούμε για λίγο και στον Καζάκο τερματοφύλακα της Καϊράτ. Αν δεν υπήρχε εκείνος, το σκορ θα μπορούσε να «γράψει» πολύ. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 20 τελικές, η μπάλα σταματούσε «συνεχώς» στο δοκάρι του Αναρμπέκοφ, μετά από επεμβάσεις του και ο νεαρός ποδοσφαιριστής έβγαλε μια σπάνια επιθετικότητα για την θέση του τερματοφύλακα, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί στο κορυφαίο επίπεδο.

Από την άλλη μεριά, εκτός του Μάρτινς, ο Ολυμπιακός είχε σε μεγάλη βραδιά και τον Χρήστο Μουζακίτη. Ο golden boy του Ολυμπιακού έκανε μία Master Class εμφάνιση στον χώρο του κέντρου. Είχε σωστές τοποθετήσεις, δεν φοβήθηκε να βάλει το σώμα στο μπάλα και την μοίραζε με ωραίο τρόπο στους επιθετικούς του Ολυμπιακού. Με δική του επέμβαση ξεκίνησε η αντεπίθεση των «ερυθρόλευκων» και η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Μάρτινς για το 0-1 του Ολυμπιακού.

«Ζεστό» χειροκρότημα στους -20

Στην Astana Arena βρέθηκαν περίπου 600 φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι αψήφησαν το κρύο και τις πολικές θερμοκρασίες, οι οποίες την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης έφταναν ακόμα και τους -22 βαθμούς Κελσίου.

Όσοι ταξίδεψαν στην Αστάνα δεν μπορεί παρά να είναι δικαιωμένοι για την επιλογή τους, καθώς είδαν από κοντά την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League. Εάν υπήρχε «ποδοσφαιρική δικαιοσύνη» αυτό θα είχε γίνει νωρίτερα, ωστόσο ακόμα και τώρα ο Ολυμπιακός θα εξαντλήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στα εναπομείναντα παιχνίδια με την Λεβερκούζεν και τον Άγιαξ.

Μετά και το τέλος της πρώτης βραδιάς του Champions League, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην 26η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 5 βαθμούς και περιμένει να μάθει τα σημερινά (10/12) αποτελέσματα για να δει που θα βρίσκεται στο φινάλε της 6ης αγωνιστικής του Champions League.

Στην Αστάνα πάντως, το χειροκρότημα ήταν «ζεστό» από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι αποθέωσαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του για την προσπάθεια και το τελικό αποτέλεσμα.

