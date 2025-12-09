Ο Ολυμπιακός πήρε μία τεράστια νίκη στην Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Champions League και παρόλο που ανησύχησε καθώς άργησε να βρει το πολυπόθητο γκολ, ο Ζέλσον Μάρτινς με εξαιρετικό τελείωμα στο 73′, έλυσε τον γόρδιο δεσμό και χάρισε τρεις πολύτιμους βαθμούς για την συνέχεια.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι περίπου 600 φίλοι των Πειραιωτών που βρέθηκαν στην Astana Arena, αψηφώντας το κρύο και τις ακραίες καιρικές συνθήκες, φρόντισαν να δημιουργήσουν μία ωραία ατμόσφαιρα για τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός έδειξε να πατάει καλά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και απείλησε δύο φορές την εστία της Καϊράτ. Στο 4′ ο Τσικίνιο δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή το οποίο πέρασε άουτ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, ο δραστήριος κατά το ξεκίνημα Ποντένσε έβγαλε ωραία σέντρα από αριστερά, αλλά η κεφαλιά του Ελ Καμπί δεν απείλησε τον Αναρμπέκοφ (8′).

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν την Καϊράτ, είχαν την κυκλοφορία της μπάλας και στο 18′ ο Ελ Καμπί έχασε τεράστια ευκαιρία. Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός βγήκε στην αντεπίθεση και η μπάλα έφτασε αριστερά στον Ποντένσε, ο οποίος με νέα σέντρα βρήκε τον Μαροκινό, με τον Αναρμπέκοφ να κάνει μεγάλη επέμβαση στην κεφαλιά του Ελ Καμπί, στέλνοντας την μπάλα κόρνερ.

Ακυρώθηκε σωστά γκολ του Ελ Καμπί – Αρκετές χαμένες ευκαιρίες οι «ερυθρόλευκοι»

Στο 21′ ο Τσικίνιο έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Καϊράτ, έδωσε την μπάλα στον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός σκόραρε από κοντά, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ του Πορτογάλου. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Ελ Καμπί απείλησε ξανά τους γηπεδούχους, αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε έξω από την περιοχή απομακρύνθηκε δύσκολα από τον Αναρμπέκοφ.

Η Καϊράτ έδινε έμφαση στην άμυνα στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου μέρους. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το πολυπόθητο γκολ. Στο 45′ ο Μάρτινς σούταρε από διαγώνια θέση, αλλά Σιρομπόκοφ έβαλε το σώμα του στην μπάλα, η οποία κατέληξε κόρνερ.

Advertisement

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ελ Καμπί, ο οποίος ήταν μόνιμη απειλή για την άμυνα της Καϊράτ, πάτησε περιοχή, ανατράπηκε και ο διαιτητής Μονουέρα έδειξε προσωρινά την άσπρη βούλα. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια, βρισκόταν πιο μπροστά από τους αντιπάλους του, με αποτέλεσμα να δοθεί οφσάιντ στους γηπεδούχους.

Στο 58′ ήταν η πρώτη φορά που η Καϊράτ απείλησε την άμυνα του Ολυμπιακού. Μετά από ωραία συνεργασία, ο Έντμιλσον βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στην μεγάλη περιοχή των Πειραιωτών, ωστόσο το γύρισμα που επιχείρησε δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη και η μπάλα απομακρύνθηκε μακριά. Ο Βραζιλιάνος απείλησε ξανά στο 63′, ωστόσο ο Μπιανκόν έβαλε ωραία το σώμα στην μπάλα και αυτή κατέληξε σε κόρνερ.

«Λυτρωτής» ο Μάρτινς – Απίστευτες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός με Ελ Καμπί, Ταρέμι

Ο Ζέλσον Μάρτινς αποδείχθηκε «λυτρωτής» για τον Ολυμπιακό, ανοίγοντας το σκορ στο 73′. Ο Μουζακίτης ανέκτησε την μπάλα στο κέντρο, την προώθησε στον Ταρέμι και εκείνος την έδωσε με την μία στον Πορτογάλο, ο οποίος πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ από πλάγια θέση, για το 0-1 του Ολυμπιακού, μέσα σε κλίμα αποθέωσης.

Advertisement

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να «πολιορκεί» την εστία της Καϊράτ και έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες μέσα σε διάστημα ενός λεπτού. Αρχικά, ο Μουζακίτης βρήκε τον Ταρέμι, ο οποίος από καλή θέση έπιασε ένα δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στο δοκάρι του Αναρμπέκοφ, μετά την επέμβαση του τερματοφύλακα της Καϊράτ (75′). Αμέσως μετά, ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε δύσκολα την κεφαλιά του Ελ Καμπί και στην επαναφορά ο Ταρέμι έστειλε την μπάλα λίγο άουτ από καλή θέση.

Νέο δοκάρι ο Ολυμπιακός με Ελ Καμπί

Η ατυχία όμως δεν έλεγε να λάβει τέλος για τους «ερυθρόλευκους». Ο Ολυμπιακός βγήκε στην αντεπίθεση με τον Ταρέμι και εκείνος μοίρασε την μπάλα δίπλα στον Ελ Καμπί, με τον Μαροκινό να πιάνει ένα σουτ στην κίνηση, το οποίο σταμάτησε ξανά στο δοκάρι της εστίας του Αναρμπέκοφ (79′).

Τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στην συνέχεια, η Καϊράτ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην άμυνα του Ολυμπιακού και οι Πειραιώτες, που ανέβηκαν στους 5 βαθμούς, έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την συνέχεια.

Advertisement

Οι συνθέσεις:

Καϊράτ: (Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν) Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ (Τουκμπάγιεφ 62′), Σιρομπόκοφ, Σορόκιν, Ματα, Γκλάζερ, Μπάιμπεκ (Κασαμπουλάτ 82′), Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια, Έντμιλσον (Στανόεφ 82′)

Advertisement

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Ροντινέι, Πιρόλα, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε (Ντάνι Γκαρσία 84′), Ποντένσε (Στρεφέτσα 62′), Τσικίνιο (Ταρέμι 62′), Μάρτινς, Ελ Καμπί

Advertisement