Ο Ολυμπιακός (7-3) παίζοντας ωραίο μπάσκετ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Ζαλγκίρις (7-3) και έφτασε στη νίκη με 95-78 για την 10η αγωνιστική της Euroleague, μια επικράτηση που επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς στην πρώτη περίοδο.

Ο Αμερικανός επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς την Κυριακή στον αγώνα με την Καρδίτσα, έπειτα από τον Απρίλιο του 2024 και σήμερα επέστρεψε στην Euroleague μέσα σε κλίμα αποθέωσης.

Ο κόσμος των Πειραιωτών φώναξε ρυθμικά το όνομα του Έβανς με την είσοδό του στο παρκέ, ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα γινόταν στην συνέχεια.

Όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας του έκανε νόημα για να μπει στον αγωνιστικό χώρο, το ΣΕΦ σηκώθηκε στο πόδι και άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του. Ο Αμερικανός πάτησε στο παρκέ 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, αλλά σε μια ανύποπτη φάση, χωρίς να τον μαρκάρει κάποιος, ο Έβανς έπεσε κάτω και στα ριπλέι φάνηκε να γυρίζει το πόδι του, με τον ίδιο να μην μπορεί να το πιστέψει και στο ΣΕΦ να επικρατεί «παγωμάρα».

Στα του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός μπήκε «φουριόζος» στην αναμέτρηση και με πρωταγωνιστή τον Ντόρσει που τελείωσε με 30 πόντους (6/9 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολή) απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στην δεύτερη περίοδο πήρε μπρος και ο Βεζένκοφ (14π.), με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να σημειώνει 8 πόντους σε εκείνο το χρονικό σημείο και την διαφορά να φτάνει ακόμα και στο +22 (32-14, 12′). Στην συνέχεια, η Ζαλγκίρις επιχείρησε να επιστρέψει στο ματς και έριξε την διαφορά, έπειτα από συνεχόμενα καλάθια του Φρανσίσκο (15π.), που σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο για την ομάδα του (41-29, 17′).

Στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει καλά ποσοστά από την περιφέρεια και με κύριους εκφραστές τους Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ (5/6 δίποντα, 6/7 βολές), διατήρησε την διαφορά σε μεγάλα επίπεδα (74-51, 29′). Οι Πειραιώτες συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό στο παιχνίδι, με τον Μπαρτζώκας να κάνει ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, ο Ολυμπιακός διατήρησε δυνάμεις για τις επόμενες αναμετρήσεις, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάνει σε μία εύκολη νίκη με 95-78.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 9, Έβανς, Γουόρντ 4, Λι 7, Βεζένκοφ 14, Παπανικολάου, Ντόρσει 30, Πίτερς, Μιλουτίνοφ 16, Χολ 8, Μακίσικ 2, Φουρνιέ 5

Ζαλγκίρις: (Τόμας Μασιούλις) Φρανσίσκο 15, Μικαλάουσκας, Ράιτ 13, Μπραζντέικις 5, Τουμπέλις 6, Λο 5, Σλίβα 8, Μπιρούτις 3, Ρουμπσταβίτσιους 3, Μπουτκεβίτσιους 2, Σιρβίντις 12, Ουλανόβας 6

