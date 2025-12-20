Μπορεί η Μονακό να «πάτησε» με 103-77 την Μπάγερν Μονάχου στη 17η αγωνιστική στην Euroleague, ωστόσο, τον Βασίλη Σπανούλη τον περίμενε μια αμήχανη στιγμή.

Ο κόουτς της Μονακό εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ωστόσο, κανείς δημοσιογράφος δεν ήταν εκεί για να παρακολουθήσει τις δηλώσεις του.

Advertisement

Advertisement

«Καλησπέρα στον κανένα» είπε ο Βασίλης Σπανούλης αντιμετωπίζοντας με χιούμορ τη στιγμή. «Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος. Έτσι, συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη» πρόσθεσε και αποχώρησε.