Σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό άθλιες καιρικές συνθήκες και εν μέσω σφοδρής χιονοθύελλας η Ατλέτικο Οττάβα επικράτησε με 2-1 στον τελικό της Premier League του Καναδά εναντίον της Cavalry μετά από παράταση κατακτώντας για πρώτη φορά το τρόπαιο του «Trophée de l’Étoile du Nord».

Στο γήπεδο της Οττάβα είχε στρωθεί για τα καλά το χιόνι σε σημείο που δεν φαινόταν το πράσινο του αγωνιστικού χώρου και ο αγώνας έγινε με την ειδική για αυτές τις περιστάσεις πορτοκαλί μπάλα προκειμένου να ξεχωρίζει.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το χιόνι έφτανε μέχρι τους αστραγάλους των ποδοσφαιριστών και δυσκόλευε το έργο τους, το θέαμα δεν έλειπε.

Στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης ο Goteh Ntignee κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Fraser Aird, ανοίγοντας το σκορ στον τελικό. Ο επιθετικός μέσος της Ατλέτικο Οττάβα, David Rodriguez, απάντησε λίγα λεπτά αργότερα πετυχαίνοντας ένα ασύλληπτο γκολ με ανάποδο ψαλίδι διαμορφώνοντας το 1-1 στο 40′.

Όσο περνούσε η ώρα, τόσο αυξανόταν το χιόνι και τόσο μειωνόταν η ποιότητα του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να παίξουν το ποδόσφαιρό τους και δεν πέτυχαν γκολ στο δεύτερο ημίχρονο οδηγώντας τον μεγάλο τελικό στην παράταση.

Χρειάστηκε σχεδόν μία ώρα για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος από το πολύ χιόνι.

Στο δεύτερο μισό της παράτασης στο 107′ ήρθε το «χρυσό» γκολ με τον ίδιο πρωταγωνιστή, David Rodriguez, ο οποίος με ένα υπέροχο σουτ έκανε το τελικό 2-1 και χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα του.