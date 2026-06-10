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Ένα απίστευτο σκάνδαλο στην αεροπορική βιομηχανία του Καναδά αποκαλύπτει ότι πιλότος της Air Canada φέρεται να εκτελούσε εκατοντάδες πτήσεις επί σχεδόν δύο δεκαετίες χωρίς την απαραίτητη άδεια, σε μια υπόθεση που οι αρχές χαρακτηρίζουν «σαν σενάριο ταινίας».

Σύμφωνα με την αστυνομία της περιοχής Peel, ο 59χρονος Τζέφρι Γουόλ συνελήφθη τη Δευτέρα, έπειτα από έρευνα που έδειξε ότι από το 2009, όταν προήχθη σε κυβερνήτη, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστό πιστοποιητικό άδειας πιλότου εμπορικών πτήσεων. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση πτήσεων επιβατικών αεροσκαφών σε θέση κυβερνήτη.

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An Air Canada pilot is arrested on fraud charges for allegedly flying without proper license The pilot is accused of flying thousands of passengers on hundreds of flights without the proper certification. https://t.co/BBYVT937Ux pic.twitter.com/P8zMntTDlV — ABC News (@ABC) June 9, 2026

Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Project Icarus», ξεκίνησε μετά από τυχαίο έλεγχο πιστοποίησης στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο, ο οποίος εντόπισε ασυνέπειες στα έγγραφα του πιλότου. Οι αρχές συνέκριναν την υπόθεση με έναν γιατρό που, ενώ έχει άδεια γενικής ιατρικής, επιχειρεί να εκτελέσει χειρουργείο στον εγκέφαλο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αδειοδότησης για την ασφάλεια των επιβατών.

Η Air Canada ανακοίνωσε ότι ο Γουόλ δεν εργάζεται πλέον στην εταιρεία, δηλώνοντας ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα, αν και τόνισε πως η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάστηκε λόγω των αυστηρών επαναλαμβανόμενων ελέγχων και εκπαιδεύσεων των πληρωμάτων.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, διασάλευση της δημόσιας τάξης και άλλα αδικήματα, έχει αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη του και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο αργότερα μέσα στον μήνα.