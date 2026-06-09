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Ο Κέντρικ Ναν βρίσκεται εδώ και χρόνια στη λίστα αρκετών εθνικών ομάδων που αναζητούν έναν κορυφαίο νατουραλιζέ παίκτη, ωστόσο όλα δείχνουν πως το Κατάρ είναι η χώρα που βρίσκεται πιο κοντά στο να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, προσφέροντάς του ένα ιδιαίτερα δελεαστικό οικονομικό πακέτο.

Με το βλέμμα στραμμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ που θα φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια, το Κατάρ επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εθνικής του ομάδας και έχει θέσει ως βασικό στόχο την απόκτηση του Αμερικανού σταρ του Παναθηναϊκού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Καταριανοί κατέθεσαν στον 31χρονο γκαρντ πρόταση πενταετούς διάρκειας, με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αγωνίζεται ως νατουραλιζέ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της χώρας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν ότι η συμφωνία είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της. Εφόσον οι συζητήσεις καταλήξουν θετικά, ο Ναν θα αποκτήσει έναν ακόμη σημαντικό ρόλο στην καριέρα του, παράλληλα με τις υποχρεώσεις του στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο δεσμεύεται ήδη με συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια.