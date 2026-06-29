Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ιράν ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία, όπως ανέφερε, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Ντόχα του Κατάρ.
«Το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ντόχα», είπε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Truth Social.
Η νέα ανάρτηση του Τραμπ
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση των αντιπροσωπειών.
Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε διαψεύσει τις αναφορές ότι ιρανικές και αμερικανικές τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου.
«Δεν έχουν προγραμματιστεί τεχνικές συναντήσεις των ομάδων εργασίας για αυτή την εβδομάδα» δήλωσε ο υφυπουργός υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.