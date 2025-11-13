Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον μεγάλο άτυχο της αναμέτρηρσης του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις, Κίναν Έβανς, ο οποίος υπέστη ξανά ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Ο Κίναν Έβανς βρέθηκε ξανά στα παρκέ της EuroLeague μετά από 580 μέρες φορώντας για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αλλά η ατυχία παραμόνευε ξανά.

Μετά από μόλις 2:01 στο παρκέ, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον παίκτη να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν αυτό που όλοι φοβόντουσαν κι έτσι ο παίκτης θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Το 2023, ο Έβανς είχε σταθεί και πάλι άτυχος όταν υπέστη ρήξη στον δεξιό αχίλλειο τένοντα στις 5 Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς, ένα μόλις λεπτό αφότου είχε πατήσει παρκέ στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Κίναν Εβανς: Εφιάλτης σε 88 δευτερόλεπτα

Μόλις πέρασε στο παιχνίδι ο 29χρονος γκαρντ αποθεώθηκε από όλο το ΣΕΦ μιας και ήταν το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στην Euroleague.

Αλλά μόλις 88 δευτερόλεπτα αφότου άκουσε το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα, έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας και έβγαλε μια κραυγή «No way» – μια φράση που επαναλάμανε συνέχεια, αδυνατώντας να πιστέψει την κακοδαιμονία του.

Αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων καταγράφηκε σε ένα βίντεο πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Μέχρι και ο Γάλλος σπίκερ αναφώνησε «είναι απίστευτο».

C'EST PAS POSSIBLE 😰😰



Keenan Evans était enfin de retour de blessure après une saison sur la touche et voilà qu'il se blesse après deux minutes à peine. La poisse 😩 pic.twitter.com/yKXK5FLIuG — VOOsport (@VOOsport) November 12, 2025

Συγκλόνισαν οι αντιδράσεις των συμπαικτών του Εβανς, μήνυμα στήριξης από Ολυμπιακό

Οι συμπαίκτες του Κίναν Έβανς κοιτούσαν συγκλονισμένοι τη στιγμή που Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Ο κόσμος στο ΣΕΦ σίγησε και ο ενθουσιασμός μετατράπηκε σε σιωπή με τους Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ να κοιτούν σοκαρισμένοι.

Ο Ολυμπιακός, μετά την επίσημη διάγνωση του τραυματισμού, έκανε ένα ξεχωριστό ποστ για τον Κίναν Έβανς, όπου του έστειλε και μήνυμα συμπαράστασης.

