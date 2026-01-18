Μάρτυρες ενός πρωτοφανούς σκηνικού έπεσαν όσοι βρέθηκαν στο γυμναστήριο της Μίκρας για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και ΑΟ Θήρας για τη 14η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ κι ενώ το σκορ ήταν 23 -20 για τις γηπεδούχους, η Αμπότ Σιμόν έκανε μία υποδοχή ύστερα από σερβίς της αντίπαλης ομάδας, με την μπάλα να παίρνει ύψος και να ακουμπάει την οροφή του γηπέδου. Αμέσως άρχισαν να πέφτουν από το ταβάνι κομμάτια από σοβά, τα οποία προσγειώθηκαν πολύ κοντά στο κεφάλι της παίκτριας, που μόλις σηκώθηκε από το έδαφος δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η Κεραμιτσοπούλου που είδε το σκηνικό από μακριά ήταν εμφανώς σοκαρισμένη, καθώς δεν είχε καταλάβει κανείς αν η παίκτρια χτύπησε, με τη διαιτήτρια και τον προπονητή της ΑΟ Θήρας, Μανώλη Σκουλικάρη να σπεύδουν να δουν εάν η 30χρονη ακραία ήταν εντάξει. Το ματς σταμάτησε προσωρινά με τις αθλήτριες να απομακρύνουν από το παρκέ και τα υπόλοιπα κομμάτια για να δοθεί συνέχεια.

Για την ιστορία, ο ΑΟ Θήρας κατάφερε τελικά να φύγει με το τρίποντο (3-1 σετ) από τη Μίκρα και να παραμείνει σε τροχιά τετράδας.

Δείτε το στιγμιότυπο από το ματς στο 29:52 του ματς: