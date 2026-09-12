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Σε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έχει ήδη περάσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο πριν από την επανένταξή του στις κανονικές προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, μίλησε στο Sky Sports πριν από την αναμέτρηση της ομάδας του με την Πάτερμπορν και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα διεθνή.

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Ο Καρέτσας είχε παρουσιάσει προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί σε νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Ο Νίκο Κόβατς εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, ξεκαθαρίζοντας πως οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

«Ευτυχώς, δεν διαπιστώθηκε κάτι ασυνήθιστο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μπορούσια.

Παράλληλα, ο Κόβατς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Καρέτσας να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στην αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη, η οποία είναι προγραμματισμένη για το επόμενο Σάββατο.

«Αν όλα εξελιχθούν όπως τα περιμένουμε και μπορέσει να προπονηθεί εντελώς κανονικά με την ομάδα, τότε θα αποτελεί επιλογή», τόνισε ο τεχνικός της Ντόρτμουντ.