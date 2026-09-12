Instagram/blackyellow - Κωνσταντίνος Καρέτσας, Γιάννης Κωνσταντέλιας με την φανέλα της Ντόρτμουντ - Το στιγμιότυπο είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας ChatGPT

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έχει ήδη περάσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο πριν από την επανένταξή του στις κανονικές προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, μίλησε στο Sky Sports πριν από την αναμέτρηση της ομάδας του με την Πάτερμπορν και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα διεθνή.

Advertisement

Advertisement

Ο Καρέτσας είχε παρουσιάσει προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί σε νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Ο Νίκο Κόβατς εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, ξεκαθαρίζοντας πως οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

Konstantinos Karetsas hat nach seinen Kreislaufproblemen aus dem Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal wieder mit dem individuellen Training begonnen und wird zügig in den Kader zurückkehren. 👏 Dieses Update gab Trainer Niko Kovac vor dem Ligaspiel gegen den SC… pic.twitter.com/19d8XHELlo September 12, 2026

«Ευτυχώς, δεν διαπιστώθηκε κάτι ασυνήθιστο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μπορούσια.

Παράλληλα, ο Κόβατς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Καρέτσας να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στην αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη, η οποία είναι προγραμματισμένη για το επόμενο Σάββατο.

«Αν όλα εξελιχθούν όπως τα περιμένουμε και μπορέσει να προπονηθεί εντελώς κανονικά με την ομάδα, τότε θα αποτελεί επιλογή», τόνισε ο τεχνικός της Ντόρτμουντ.